網戀｜21歲巴基斯坦癡情男　想徒步1300公里越國界會印度網上情人

泰晤士報28日報道，今年21歲的巴基斯坦年輕人阿米爾（Mohammed Amir）為了會見人在印度孟買的愛慕對象，竟然動身準備展開一趟超過1300公里的史詩之旅。然而，阿米爾的「浪漫舉動」並未按原定計劃發展，他越過印巴邊境後沒多久，就遭到印度邊防警察逮捕與鋃鐺入獄。



雖然印度與巴基斯坦有着一段漫長痛苦的敵意，且幾乎沒有交流，但阿米爾仍在約一年前開始透過社群媒體，跟一位身分尚未曝光的同齡印度女學生聊天。

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阿米爾近日見到對方半認真地敦促他到孟買一聚，就像沒注意到印巴外交關係，也從來沒留意到此行路途極為遙遠，就動身要去見那位印度女學生。

阿米爾沒有護照，但因為他住在距離巴基斯坦跟印度拉賈斯坦邦邊境只有40公里的村莊，於是他就走到邊界後跳過柵欄。拉賈斯坦邦斯里．甘加納加爾（Sri Ganganagar）警局的夏馬爾（Anand Sharma）警司說，「他以為孟買距離邊境不過幾英里，而且他能走過去，然而實際上的距離是1365公里或26小時車程。

當阿米爾踏上印度領土時，便遭到邊防警察的逮捕。警方一度以為他可能是恐怖分子或毒販，但看到手提袋裡只有幾件衣服，皮夾裡的錢總計也才600巴基斯坦盧比（折合港幣約26.3元），手機則是滿滿的情話，很快就明白整起事件反而是一樁比較簡單的熱戀案。

當夏馬爾警司的辦案小組出現在女學生位於孟買的家門以核實阿米爾的說法時，這位年輕女子嚇到了。夏馬爾警司說，「她沒料到他真的來了，這只是一條隨便的發言，不用認真對待。更糟糕的是，家長們對於網戀一無所知，也是目瞪口呆。所以我在猜啦，她跟父母有大麻煩了」。

警方表示，正被關在斯里．甘加納加爾警局的阿米爾對於會見網路情人之旅夭折感到很崩潰。當記者問到警方是否可能考慮促成兩人會面時，夏馬爾警司表示，「我們祝福他一切順利，但實現這位年輕人的浪漫夢想不是我們的工作」。

據報導，印方邊防警察一將報告遞交到印度內政部，印度內政部將聯繫巴基斯坦內政部，只要巴方願意把人帶走，印方將讓阿米爾再越過邊境與回家。夏馬爾警司說，「他也會被宣讀暴動法案，他的父母也不知道他曾在計畫這次遠征」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】