日本311地震11周年　烏克蘭駐日使館留言悼念

日本311東北大地震發生11周年，全國各地都有悼念活動，而目前受戰火影響、曾在蘇聯時代經歷切爾諾貝爾（Chernobyl）核災難的烏克蘭，該國駐日大使館亦趁這一天向死難者家屬送上慰問。



日本放送協會（NHK）報道，首相岸田文雄到福島縣出席悼念活動，並在2011年3月11日發生地震一刻的下午2時46分與全國民眾一同默哀。岸田其後致詞，指對民眾在這場災難失去家人和好友感到惋惜，稱政府需要採取中、長期措施，協助國家復興和改善受災情影響民眾的生活環境。

岸田強調，政府的責任是確保不會忘記過往災害所帶來的巨大教訓和犧牲，日本曾多次面對災難，但都可以憑勇氣和希望克服，因此現在他們都會根據前人的腳步，攜手向前邁進。

311地震和引起的海嘯痕跡，至今在日本東北地區揮之不去，其中受到海嘯衝擊的福島第一核電廠，其除污問題至今尚未完成。美聯社記者最近曾到該核電站了解情況，當地除了興建排放經處理過的核污水設施外，如何移除反應堆內的溶解輻射原料亦是一大難題，連負責的官員都無法掌握其實際情況。

另外福島縣指出，當局在311之後向縣內多個地方發出避難指示後，至今有33,365人在其他地區避難，即使當地有70%地方已解除避難指示，返回原居地的住民只佔原來的34%，因此如何增加這些地區的人口亦是一大問題。

圖為2022年3月3日，位於福島第一核電廠的一號反應堆外觀。即使311大地震已經經過11年，地震及海嘯所造成的破壞至今仍然清楚可見。（AP）

福島第一核電廠所在的大熊町及雙葉町則分別計劃在今年春季和6月部分解封，雙葉町長伊澤史朗表示，當局需要確保核電廠安全及全面停止運作，令該地區可以再次成為安全和宜居環境，並希望政府採取措施，抹去該區的負面形象。