日本福島核廢水｜東電：現階段難判斷如何報廢核反應堆

中新網3月4日引讀日本共同網稱，近日，日本東京電力公司稱，福島第一核電站核反應堆報廢後的狀態難以判斷，表示未來將與中央和地方政府討論之後決定。



共同網稱，日本東京電力公司福島第一核電站反應堆報廢推進部門最高負責人小野明接受採訪時稱，對於核反應堆報廢後的狀態，「現階段難以做出判斷」。

反應堆報廢進度表中稱，福島核泄漏事故發生後的30至40年後將完成廢爐作業，但未顯示是否平整為空地等最終狀態，也不清楚能否取出全部燃料碎片以及拆除廠房。小野稱，「現在收集信息非常重要」。

小野強調說：「即使有設備，是否排放也是另一個問題。為了能獲得大家的理解，我們將履行說明責任。」

圖為日本東京電力公司提供的照片，相中國際原子能機構成員2022年2月15日在福島第一核電站進行實地視察。（AP）

福島核污水排海計劃現時正在接受原子能規制委員會審查，東電會在獲批後啟動設備施工，爭取在2023年春季開始排放。

福島第一核電站的運營方東京電力公司已制定好核廢水排放入海所需的管道、水泵等設備的工程計劃，目前該工程計劃正接受日本原子能規制委員會的審查。接下來，只要審查通過，且獲得福島民眾接受，預計東電最快6月開始動工。

2011年「三一一」大地震導致福島第一核電站堆芯熔毀、放射性物質外泄，持續冷卻堆芯的作業以及雨水、地下水流入反應堆設施產生大量核污水，並在不斷增加。目前福島第一核電站內共儲存約130萬噸核污水。

日本政府2021年4月決定，準備將福島第一核電站的核污水經過濾並稀釋後排放入海。運營福島第一核電站的東京電力公司計劃2023年春季開始，將廢水排入1公里外的近海，水下12米處。當地居民、福島縣漁業協會、日本全國漁業工會聯合會以及多國強烈反對。

中國外交部發言人汪文斌2月15日在例行記者會上稱，中方希望國際原子能機構技術工作組秉持客觀、公正、科學原則，對日本福島核污染水處置進行全過程的獨立評估與監督核查，確保核污染水處置絕對安全。他稱日方應正視國際社會關切，撤銷向海洋排放的錯誤決定，停止推進各項準備工作。