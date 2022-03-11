車路士｜艾巴莫域治受制裁影響賣盤　英媒：政府擬放行但有一條件

俄羅斯寡頭富商、英超球會車路士（Chelsea）班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）遭英國凍結資產後，他出售球會的計劃能否繼續備受關注，據外媒3月10日報道，英國會考慮讓他申請可以賣盤的特別許可，但還需滿足一個條件，就是他不會從中獲利。艾巴莫域治曾稱準備把賣盤收益捐出。



在英國政府3月10日宣告制裁艾巴莫域治後，車路士獲發一個特別許可去繼續營運與比賽，但不能售賣門票與商品，買賣球員也受阻。

由於艾巴莫域治已準備把球會放售，制裁使賣盤計劃被迫叫停，但未來仍有生機，美聯社10日引述英國政府指「雖然有關許可目前不允許出售球會，但政府對出售球會持開放態度，並會考慮讓其申請新的許可，以允許出售。」

艾巴莫域治之前表示，他打算在賣盤後把收益捐出，用於烏克蘭戰爭受害者。據英媒指政府的做法將是主導出售過程，確保資金流向，《電訊報》稱，政府將決定球會的價值、決定交易的款項流向何處，艾巴莫域治不能從賣盤中獲利。

艾巴莫域治在指示銀行為他尋求買家後，據報他已收到多達10個報價，雖然如今他受到制裁，但投資者仍對購買球會感興趣，報道指其中最可行的解決方案，是取消艾巴莫域治為戰爭受害者設立的慈善基金，而是由政府設立和營運的基金取而代之。若果艾巴莫域治不同意交由倫敦政府主導出售過程，車路士的賣盤則將繼續處於僵局和癱瘓狀態。