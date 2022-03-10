俄羅斯國寶級網球名將舒拉寶娃捐助烏克蘭：我心碎及悲痛

曾多次登上Sports Illustrated，獲選為世界最美麗運動員的俄羅斯網球名將舒拉寶娃（Maria Sharapova），儘管在2020年宣布退役，但她的一舉一動依舊是很多運動迷關注的焦點之一，現在，這位前球后也決定以捐款來幫助烏克蘭受戰亂影響的家庭及兒童。



舒拉寶娃在個人Instagram為飽受戰爭磨難的烏克蘭兒童發聲，她寫道：「隨着日子一天天過去，我愈來愈感到心碎，對在烏克蘭受戰爭危機不斷升級影響下的家庭和兒童的照片與故事，感到相當悲痛。我將捐款給救助兒童會（Save the Children）的危機救濟基金，這個組織努力不懈地提供食物、水和急救包來支援需要的人，請跟我一起捐款。我祈禱世界和平，並向所有受影響的人傳達我的愛與支持。」

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在英國足球傳奇碧咸（David Beckham）、前球王梅利（Andy Murray）宣布透國聯合國兒童基金會捐款，救助烏克蘭無家可歸的婦幼後，舒拉寶娃也藉由百年歷史的救助兒童會對烏國伸出援手，在IG擁有422萬粉絲的她，在文末也留下連結，呼籲看到發文的球迷們一同捐款。

事實上，俄國網壇也有多名選手站出來反戰，剛終結網壇4巨頭「壟斷球王18年霸業」的丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）就是其中一位，他直言看到自己的國家發動戰爭內心很不好受，更發文訴求和平：「我想代表世界上每一個孩子發聲，他們是我呼籲世界和平的原因。」

另外，俄國網球一姐柏芙露珍高娃（Anastasia Pavlyuchenkova）也槓上普京，儘管坦承公開反戰後，一直處於恐懼之中，她仍極力呼籲「停止戰爭，停止暴力」並強調個人野心或政治動機不能拿來替暴力辯護。

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