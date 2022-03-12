允許Facebook發佈「普京去死」等詛咒言論引爭議　Meta為自己辯護

3月10日，社交媒體平台Facebook向員工發送內部郵件稱，在俄烏衝突期間，Facebook及Instagram將放寬原本制定的反仇恨言論規定，允許用戶對俄羅斯侵烏以及俄羅斯、白羅斯領導人進行死亡詛咒等各類暴力言論，同時亦會允許對烏克蘭右翼極端武裝組織「亞速營」（Azov Battalion）的讚揚。

該決定迅速引發巨大爭議。除了Meta的回應以外，Meta所建立的全球獨立監督委員會、克林姆林宮、聯合國人權辦公室等機構皆相繼表態。

Facebook發言人一度解釋，這一臨時安排僅限於俄烏衝突期間，且不能「明顯地攻擊俄羅斯平民」。另外，即使是詛咒對方領導人，也不能提及明確的地點和企圖致人死亡的手段。因為包含了這兩點訊息後，會讓推文看起來像宣佈自己將對具體的個人發起有計劃的刺殺行動。對於怎樣的言論算是「合理範圍內的暴力」，Facebook制定了一個初步的判斷標準，也列出了一套所謂的「禁令」。比如在發文時寬泛地用「俄羅斯」、「俄方」和「俄軍」這樣的稱呼，後續文字即使帶上暴力內容，也被視為可接受的範圍。

3月11日，Meta所建立的全球獨立監督委員會（Oversight Board）於Twitter發文稱，「確保網絡言論自由和人權的一個關鍵部分，便是在制定內容政策和執行的過程中，言論共享時的語境背景」。

A critical part of ensuring free expression and human rights online is to have content policies and enforcement that recognize the context in which speech is shared.



This has been a consistent theme of the 100+ recommendations to date that the Board has made to Meta. — Oversight Board (@OversightBoard) March 11, 2022

Facebook母公司Meta於11日解釋道，該臨時調整是為了讓用戶表達對俄羅斯侵烏的反對。其全球事務負責人Nick Clegg於Twitter發佈公告稱，如果Meta未做內容政策更改，便等同於阻止「平凡的烏克蘭人表達他們對入侵軍事力量的抗爭及憤怒」。

Responding to reports that the Russian government is considering designating Meta as an extremist organization for its policies in support of speech: pic.twitter.com/Y8sUbZDSML — Nick Clegg (@nickclegg) March 11, 2022

同日，聯合國人權辦公室發言人特羅塞爾（Elizabeth Throssell）則在日內瓦表示，Meta新政策缺乏明確性，「肯定會導致針對俄羅斯人的仇恨言論」。不過特羅塞爾亦表示，「這顯然是一個非常、非常複雜的問題，但根據人權法和國際人道主義法的條款，它確實引起了一些擔憂」，「在持續的衝突中，向直接參與敵對行動的人尋求暴力，可能不會被禁止發表言論」。

俄羅斯方面，該國駐美國大使館11日表示，「Meta攻擊性非法政策將煽動對俄羅斯人的仇恨和敵意，這令人髮指」，「該公司的行為是信息戰的又一證據」，希望美國當局「制止Meta的極端主義活動，並採取措施將肇事者繩之以法」。

克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，如果關於Meta的該報道屬實，莫斯科將終止Meta在俄羅斯的運營。「我們不想相信路透社的報導，這太難以置信」，「如果這是真的，那將意味着我們必須採取最果斷的措施來結束這家公司的活動」。

上周，因應Facebook在其平台限制用戶對俄羅斯媒體的訪問，俄羅斯在該國禁止Facebook。11日，俄羅斯媒體監管機構表示，由於社交媒體Instagram的母公司Meta，容許發表針對俄羅斯士兵的暴力呼籲，決定封鎖Instagram。俄羅斯總檢察長辦公室亦已經要求以涉及極端主義法律為由，向Meta展開刑事調查。

據研究機構Insider Intelligence，Facebook、Instagram和WhatsApp服務在俄羅斯去年分別有750萬、5,080萬和6,700萬用戶。