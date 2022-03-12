烏克蘭｜波蘭收百萬難民愈見吃力　火車站也塞爆　多市向國際求援

俄烏戰火未息，大批難民繼續從烏克蘭湧至鄰國，波蘭首當其衝，至今已接收逾150萬人。多方熱心地向難民施予援手，有網民發起為他們代租住宿、有企業把辦公室改做收容中心等，但隨着人數愈來愈多，且在現實層面要應付眾多問題如水電、孩子上學等，波蘭多個城市漸吃不消，盼歐盟、聯合國等提供更多幫助。



波蘭傳媒Notes from Poland在11日報道，逾150萬人已從烏克蘭跨境到波蘭，當中有部份人會再前往其他歐洲國家，但很大部份留在波蘭境內，約20萬人從邊境到了波蘭首都華沙，這個數字已佔華沙人口的1成，且每天也有數以千計的人湧入。

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為了接收烏克蘭難民，不少波蘭人也盡力放開懷抱，把體育館、學校設施臨時改為收容中心，地方政府、非政府組織及義工又向難民分發食物、藥物等，在國際上，也有外國企業如Google迅速把波蘭辦公室改為收容中心、又有網民發起捐款及為難民代租Airbnb等，以向這些受戰火影響的平民百姓提供援手。

雖然多方支援，但難民人數之多已是突破百萬，在波蘭多地也出現難民塞爆車站、在站內住宿的場景。

波蘭多個城市承受巨大壓力，波蘭邊境城鎮赫魯別舒夫（Hrubieszow）鎮長馬耶夫斯卡（Marta Majewska）指，她已把城鎮的全數危機儲備資金用盡，也把來自地方政府的資金耗盡，以營運難民收容中心。她向電台稱「我最擔心電費單...... 市鎮已承受不住。」

如何照顧孩子也是問題，目前有近4000烏克蘭兒童開始在華沙上學，但學校也難以一下子應付更多學童。波蘭邊境克拉科夫市（Krakow）市政府指，城市已難以收容更多人，發言人指「這是關於工作、學校學位與學前班...... 現在這麼多人，連簽發社會個人識別號碼也變得近乎不可能。」

隨着危機擴大，這些城市都促請政府向國際求援，希望歐盟、聯合國等提供更多幫助。