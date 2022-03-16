烏克蘭第一夫人成為俄羅斯第二號打擊目標　藏身地點是最高機密

烏克蘭第一夫人葉蓮娜・澤連斯卡婭（Olena Zelenska）選擇留在烏克蘭，並利用社交媒體不斷發聲。



綜合媒體3月15日報道，在俄羅斯入侵烏克蘭一開始，有人為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）提供離開烏克蘭的機會，但他說，「我需要的是彈藥，不是搭便車」。

澤連斯基決定留守烏克蘭，同樣選擇留下的還有第一夫人葉蓮娜。他們連同17歲的女兒和9歲的兒子一起留守在烏克蘭。

當澤連斯基表示，他是俄羅斯打擊的第一目標、他的家人是第二目標後，人們把注意力轉向烏克蘭第一夫人。當然，出於安全原因，她目前的所在地是最高機密。

2019年12月18日，烏克蘭總統澤連斯基的夫人葉蓮娜·澤連斯卡參觀蓋達爾·阿利耶夫中心。（Twitter@AzEmbUkraine）

澤連斯卡從她的所在地通過自己的社交媒體告訴人們烏克蘭人所遭遇的苦難，以及烏克蘭瞬息萬變的形勢。

她在擁有200多萬粉絲的Instagram上寫道：「至少有38名烏克蘭兒童已經死亡，這一數字可能還會因我們本來和平的城市遭受炮擊在此時此刻繼續上升。」

在回應丈夫澤連斯基早些時候類似的呼籲時她說，「我們需要馬上在烏克蘭幾個戰鬥最激烈的城市建立人道走廊。躲藏在地下室中的數百名兒童由於沒有食物和醫療護理而死亡」。

人道走廊是指允許平民或難民安全撤離戰區、並獲得人道援助的臨時路線或區域。

澤連斯基：圖為2022年3月12日，烏克蘭總統澤連斯基在首都基輔發表講話。（AP）

葉蓮娜跟丈夫澤連斯基一樣，也是在烏克蘭中部城市克利維裏赫（也稱克里沃羅格，Kryvyi Rih）長大。

44歲的葉蓮娜曾在克里沃羅格國立大學（Kryvyi Rih National University）學習建築和法律，但後來改行，跟丈夫（一位嶄露頭角的喜劇演員和法律系學生）一起從事編劇寫作。