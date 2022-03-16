普京曾認自己難相處？　前妻剖白心聲：他求婚時說得像要跟我分手

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）的前妻什克雷涅娃（Lyudmila Shkrebneva）曾透露，普京的求婚太離奇，讓什克雷涅娃誤以為他是在提分手。
什克雷涅娃提到，最初她跟「穿着不體面」的普京以及另一對情侶一起出去約會後，她並沒多想，但普京給了她電話號碼，2人開始保持聯絡後來就交往。3年半後普京跟她求婚，但他的求婚方式一度讓什克雷涅娃以為自己被甩了。
普京求婚那晚，和什克雷涅娃說：「你現在知道我是甚麼樣的人了。大體而言，我不是很好相處。」什克雷涅娃說普京那時開始自我批判，自陳屬於安靜類型，有時會很魯莽，甚至冒犯他人。
普京還提到自己是危險的生活伴侶，接着他對什克雷涅娃說：「經歷了3年半，你應該已經下定決心了。」什克雷涅娃表示普京這席話聽起來像是「分手宣言」於是她回答普京：「是的，我已經下定決心了。」普京語帶懷疑問：「是嗎？」
什克雷涅娃回應普京，已準備好要跟普京分手了，沒想到普京卻說：「好吧，我愛你並想跟你求婚。」讓什克雷涅娃大吃一驚。
這段求婚軼事收錄在2000年出版、由3名俄羅斯記者合著的普京傳記《第一人稱》（First Person: An Astonishingly Frank Self-Portrait by Russia's President Vladimir Putin）裡，當中採訪了普京及他最親近的人。普京跟什克雷涅娃在1983年結為連理，婚後育有2個女兒。普京始終維持隱密的私人生活，直到2013年這對夫婦宣布離婚。
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