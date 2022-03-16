俄烏談判丨普京：烏克蘭沒表現出尋求雙方都接受解決方案的態度

俄烏第四輪談判仍在進行中，烏克蘭一方的說法是，談判雖然困難，但目前雙方的立場已更為「現實」；但俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）稱，烏克蘭沒有表現出尋求雙方都接受的解決方案的態度。



據俄羅斯衛星通訊社3月16日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱烏克蘭代表團與俄羅斯的談判應繼續，他表示，談判雖然困難，但雙方立場聽起來已更為現實。

報道指出，澤連斯基在Telegram上的視像講話中說：「每個人都需要在自己的位置上工作，包括在與俄羅斯聯邦談判中代表團的烏方代表。這很重要，很難，但很重要。因為任何戰爭都以協議告終。據我得到的報告稱，會談仍在繼續，談判中的立場聽起來更加現實。但仍需要時間來做出符合烏克蘭利益的決定」。

當地時間3月15日，烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Myhailo Podoliak）也表示，俄烏談判16日將繼續進行，雙方代表團在談判中的立場存在根本矛盾，但存在妥協的可能。

但據中國央視新聞3月16日報道，俄羅斯總統普京15日表示，烏克蘭沒有表現出尋求雙方都能接受的解決方案的態度。

報道稱，克里姆林宮於當地時間3月15日發布消息說，俄羅斯總統普京當日與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）進行電話交談。普京在交談中表示，歐盟在公開評論烏克蘭局勢的同時，完全無視了烏克蘭使用集束導彈攻擊頓涅茨克市中心的民宅這一事實。

報道表示，普京概述了對俄羅斯與烏克蘭談判的原則性評估，並表示烏克蘭沒有表現出尋求雙方都能接受的解決方案的態度。

當地時間2022年3月15日，烏克蘭總統澤連斯基將手放在胸前，聆聽加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在渥太華的加拿大議會發表開幕詞。（AP）

當地時間3月14日，烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）曾表示，烏克蘭與俄羅斯雙方最快有望在一至兩周內簽署和平協議，最遲將在5月簽署和平協議。

阿列斯托維奇稱，對烏方而言，俄羅斯方面有關領土的要求是不可接受的。他表示，烏方已準備好就其餘問題繼續進行談判。