日本地震｜專家：未來數天可能發生強烈餘震　呼籲國民警戒

日本東北地區在3月16日晚發生7.4級強烈地震，日本專家指出，這次地震與2011年發生的東日本311大地震無直接關係，地震涉及的板塊並不一樣。但稱未來一週內或會有強烈餘震，呼籲國民警戒留意。



日本氣象廳在17日凌晨召開記者會，表示這次地震的震源深度為57公里，影響範圍廣闊。被問道這次地震會否引發更大規模的地震發生，及與早前的地震有否關係，氣象廳表示暫時無法得知會否再引發強烈地震，但稱是次地震與東北地方一般發生的地震有所分別。

圖為3月17日，日本宮城縣一架新幹線列車在地震時脫軌，現時新幹線服務受阻。（AP）

《產經新聞》引述東京地震研究所古村孝志教授指出，這次地震發生在東北地方太平洋沖的日本海溝中的太平洋板塊，經由擠壓蓄積壓力下造成的逆斷層型地震，與傳統發生的板際地震不一樣。

因此震源深度較深，雖然規模巨大，影響範圍廣闊，但引發的海嘯微小。地震的發生的區域亦與2011年的東日本311大地震不同，兩者之間無關係。

不過古村指出，一般在大規模的地震發生後，可能會在未來2、3日內發生同等規模的強烈餘震。呼籲受震災影響區域，最少在一星期內要小心餘震發生。