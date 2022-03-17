日本福島地震｜香港會發生大地震嗎？一個圖輯看懂得天獨厚原因

香港天文台的有感地震記錄始於 1905 年，由 1905 年至 1978 年期間共有 109 次強度不等的有感地震記錄。而由 1979 年香港短週期地震台網投入運作起計算，平均每年錄得大約 2 次有感地震。有關自1979年以來錄得的有感地震的列表，可參閱網頁「1979年以來的本地有感地震」。
1905 年以來，香港的有感地震從未直接引致任何傷亡，其中絕大部份的地震烈度為「修訂麥加利地震烈度表」的 V（五） 度以下，最高記錄則是 1918 年由距離香港 300 多公里汕頭附近發生的地震所引起的 VI 至 VII（六至七） 度。
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1918 年的地震令到香港少數建築物的牆壁出現輕微損毀，是有史以來唯一在香港引起損毀的地震。近年香港震感較強的一次地震發生於 1994 年，烈度為 V 至 VI（五至六） 度，震中位於台灣海峽南部。
香港有感地震的震中位置大部分都在香港境外，例如台灣、南海北部、廣東河源及陽江、粵閩交界、北部灣以及菲律賓等。震中位於本港境內的地震只佔少數，自 1979 年香港短週期地震台網投入運作以來，例子包括 1983 年在米埔（1次）， 1982 年（2次）與 1995 年（3次）在大嶼山以東海域，2014年（1次）在大欖涌水塘附近，及2019年（1次）在長洲附近，這些境內地震引起的震動均屬輕微，烈度在 V（五） 度以下。
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原文：香港過去地震記錄作者：香港天文台