日本地震最少4人死亡近百人受傷　核電站異常已復修

日本東北部地區在當地時間3月16日23時36分左右，發生了黎克特制7.3級地震，震度為6強級。地震目前已造成最少4人死亡。



日本共同社17日報道，當地時間16日23時36分左右，在宮城縣北部和南部、福島縣中通和濱通地區發生震度為6強級的強烈地震。

據日本氣象廳消息，震源位於福島縣近海，震源深度57公里，震級為黎克特制7.4級。

東日本鐵路公司（JR東日本）稱，受地震影響，東北新幹線下行方向的「山彥223號」列車在福島至白石藏王之間發生脱軌。當時列車上約有100名乘客，但無人受傷。受脱軌影響，東北新幹線17日早暫停行駛。

日本氣象廳向宮城縣和福島縣發布了海嘯預警。據該廳消息，17日凌晨0點29分，在宮城縣的石卷港觀測到了20厘米的海嘯。以宮城、福島兩縣為首的東北及關東、中部、關西等大範圍地區均觀測到地震的搖晃。

海嘯警報持續到17日凌晨5點，目前已全面解除。

地震影響到了日本東北地區核電廠，福島第一核電站2號機的廢燃料冷卻池一度發生水位下降、第二核電站1號機的廢燃料冷卻池泵浦一度停止運作，但均已修復，宮城縣的女川核電站則未出現異常狀況。

但地震仍對供電設施造成破壞，在包括東北5縣和關東等的1都8縣，發生了最多涉及約220萬户的大規模停電。至17日早上，東京都等地電力已恢復正常，但福島及宮城仍有部分地區停電。

日本《讀賣新聞》報道，指目前地震已造成4人死亡，97人受傷。