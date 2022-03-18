烏克蘭局勢｜美國國務卿布林肯：同意烏克蘭境內有戰爭罪行

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月17日表示，他同意美國總統拜登（Joe Biden）的意見，認為烏克蘭境內有戰爭罪行。



拜登16日稱，他覺得俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是戰犯。

布林肯17日對記者說：「拜登昨天說，他覺得烏克蘭境內已出現涉及戰爭罪行的行為。我個人同意這說法。」他指，故意針對平民的行為是戰爭罪行。在烏克蘭經歷過去3週的破壞後，他發現很難斷定俄羅斯人正在做其他事情。

布林肯透露，美國國務院專家正進行記錄和評估工作，以確認烏克蘭境內是否有戰爭罪行。

普京：圖為2022年3月16日，俄羅斯總統普京在位於新奧加廖沃的官邸，參加視像會議。（AP）

布林肯又說，俄方可能會發動化學武器襲擊，再指這是烏方做的，俄方或將從外國引進僱傭兵來參與這場衝突。他指俄方可能會有系統地綁架烏克蘭官員，並以傀儡來取代他們，或派俄羅斯官員到烏克蘭擔任地方官員。

布林肯指，他還沒看到俄羅斯為通過外交手段來結束這場戰爭，而作出任何有意義的舉動。

他表示，中國有責任利用其對普京的影響力來結束烏克蘭的戰爭。中國國家主席習近平將於18日晚與拜登就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。布林肯說，拜登將明確表示，中國將為支持俄羅斯的侵略而採取的任何行動承擔責任，美方將毫不猶豫地要中方付出代價。