烏克蘭局勢｜阿諾舒華辛力加向俄羅斯發表感性言論　呼籲普京停火

烏克蘭戰火持續，國際社會的反戰聲音日漸增加，其中荷里活影星、加州前州長阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）向俄羅斯軍民及政府發表講話，呼籲結束這場非法戰爭，並以自己的父親在二戰經歷為鑑，避免錯誤的歷史重演。



阿諾舒華辛力加在其Twitter帳戶公開一段長9分鐘的講話，他以「自己喜愛俄羅斯人，因此有需要向大家講出真相」為題，首先提到自己在14歲時在奧地利與全球首名將200公斤啞鈴舉過頭的舉重選手、前蘇聯的弗拉索夫（ Yuri Petrovich Vlasov）握手一刻，指自己對俄羅斯人的喜愛和尊重在當時開始。

他表示與弗拉索夫首次見面後，在自己的健身歷程開始時視對方為偶像，更將弗拉索夫的照片放在床頭，不過卻惹來父親不滿，要求把照片拿走和改為追捧德國或奧地利籍的偶像。阿諾為此與父親發生多次爭吵，認為弗拉索夫是甚麼國籍並不重要。

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

父親討厭俄國人 自己與俄羅斯有千絲萬縷淵源

阿諾解釋父親討厭俄國人的原因，指對方在二戰時期在納粹德軍當兵，並於列寧格勒（Leningrad，現稱聖彼得堡）作戰時受傷。他形容父親抵達當地時被納粹政府的謊言蒙蔽，離開時不但負傷，內心的罪咎感亦困擾終身。

阿諾舒華辛力加在電影《紅場特警》（Red Heat）的劇照，該電影亦是首套在莫斯科紅場拍攝的荷里活電影。（IMDB截圖）

現年72歲的阿諾直言與俄羅斯的關係有增無減，除了在主演的《紅場特警》（Red Heat）成為首套在莫斯科紅場拍攝的美國電影外，他當時亦再次與弗拉索夫見面，更獲對方贈送一個咖啡杯，並一直使用至今。

「有錯就要挺身指證」

阿諾向俄羅斯民眾大打溫情牌，稱俄羅斯人的優點和勇氣經常啟發自己，因此作為俄羅斯人的老朋友，他明白沒有人喜歡聽到批評政府的言論，但仍希望大家了解烏克蘭戰爭的真相，就如去年1月6日美國國會遭衝擊後，他向美國民眾發言一樣，大家有需要挺身而出指證錯誤。

俄羅斯時任總統梅德韋傑夫（中）在2010年6月23日到思科（Cisco）位於加州聖荷西的總部參觀，當時擔任加州州長的阿諾舒華辛力加（左）亦在場。（Getty Images）

他提到俄羅斯政府以「去納粹化」作為出兵烏克蘭的理由是不實，指烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）是猶太裔，其父親的三名兄弟都是死於納粹手上。阿諾表示發起這場戰爭的不是烏克蘭或納粹和民族主義份子，而是克里姆林宮，形容這並非俄羅斯民眾的戰爭。

「每開一槍就等於殺害你的兄弟姐妹」

阿諾指俄羅斯有1100萬人與烏克蘭有家族淵源，俄軍的每一發子彈就等於殺害一名兄弟姐妹；每枚炮彈擊中的目標不是敵人，而是學校、醫院或住它。他認為俄軍士兵已經親眼見到大部分真相，因此他希望這些士兵像自己的父親一樣崩潰，稱這場戰爭不是像祖父或曾祖父年代的衛國戰爭，而是一場非法之戰，俄國人的生命、身體和未來都是一場無謂戰爭的犧牲品，並受到全世界譴責。

阿諾舒華辛力加稱自己多年來非常欣賞和尊重俄羅斯人，圖為他在3月5日在俄亥俄州一個活動上向支持者發言。（Getty Images）

阿諾的講話片段已經有超過2234萬人次觀看，而且有近90萬人讚好。他認為俄羅斯民眾未必了解烏克蘭的實際情況，呼籲俄國人及在烏克蘭士兵認清不實消息和宣傳工具，向其他俄羅斯民眾傳達烏克蘭人道災難的情況，並寄語俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），指對方發起和領導這場戰爭，稱普京可以即時為戰火劃上句號。他同時向上街參加反戰示威的俄羅斯人致敬，稱他們是自己的英雄，而且擁有像弗拉索夫的力量和國家的真正勇氣。