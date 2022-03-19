烏克蘭・持續更新｜俄軍首發「匕首」高超音速導彈　攻擊烏軍火庫

俄烏戰事在3月19日踏入第24日。據聯合國最新數據，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少816名平民死亡、1,333人受傷 。惟烏方指單在馬里烏波爾（Mariupol），迄今已有最少2,500人身亡；聯合國稱逃離烏克蘭的難民人數超過327萬。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月19日：

1701 烏克蘭南部城市扎波羅熱（Zaporizhzhia）市副市長科特耶夫說，該市將從19日格林威治時間下午2時（香港時間今晚10時）起實施38小時的宵禁。他在網上發交寫道：「這段時間別外出！」

扎波羅熱已成為撤離東南城市馬里烏波爾（Mariupol）3.5萬人的重要中轉站。

1540 俄羅斯軍隊自特別軍事行動開展以來摧毀了196架烏克蘭無人機。

1527 俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Viktorovich Volodin）：美國和北約成員國必須停止向烏克蘭運送武器和僱傭兵。

1521 俄羅斯外交部稱，俄羅斯打擊4個烏克蘭指揮所、3套S-300防空系統、1套BUK-M1防空系統、12個武器庫和43個軍事裝備集結點。

俄羅斯國防部宣布使用「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈摧毀位於烏克蘭伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）的一處烏軍大型導彈和航空彈藥庫。

配備「匕首」高超音速導彈的俄羅斯戰機進行行演習。（俄羅斯國防部）

1521 烏克蘭軍方表示，其防空系統已經摧毀了至少12個俄羅斯空中目標——兩架飛機、三架直升機、三架無人機和四枚巡航導彈。

BBC引述當地媒體稱，一名總統辦公室顧問說，對於俄軍已有部分部署的喬諾巴耶夫卡機場（Chornobaivka），烏軍第六次發動攻擊。

1515 英國國防部今晨發布有關烏克蘭情況的更新，稱俄羅斯改變戰略，而結果可能導致更多平民傷亡。

英國防部在更新中指出，俄羅斯迄今對烏克蘭抵抗的「規模和兇猛」感到「驚訝」，並“被迫改變其行動方式」。

該部表示，「克里姆林宮迄今未能實現其最初目標」，「現在正在推行「消耗戰略」。 「這很可能涉及無差別使用火力，導致平民傷亡增加，烏克蘭基礎設施遭到破壞，並加劇人道主義危機。」

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6fYJwelqMP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 19, 2022

1513 盧甘斯克州長表示，俄羅斯軍隊已同意允許居民在當地時間早上9時，即香港時間下午3時之後撤離烏克蘭東部盧甘斯克的幾個城鎮。

1507 俄羅斯國防部：俄羅斯的沿海導彈系統摧毀了烏克蘭軍隊在敖德薩地區的無線電情報中心。

1403 烏克蘭盧甘斯克地區負責人表示，19日將開放人道主義疏散走廊，並表示從基輔時間9時開始就已同意進入靜默期狀態。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月18日，烏克蘭總統澤連斯基在首都基輔街頭發表錄影講話。（AP）

1325 全球最大汽車零部件供應商宣布停止向俄羅斯客戶交付卡車零部件。

法媒稱，德國博世（Bosch）18日發表聲明稱：「由於有跡象表明，博世產品可能已用於當地的非民用產品，而這違反了合同協議，我們已停止向俄羅斯及或俄羅斯客戶交付貨車零部件。」

1322 在被俄軍圍困的馬里烏波爾，有關俄羅斯有關戰鬥已經蔓延到市中心的說法，該市長長予以證實。 據說自轟炸開始以來，市內80%以上的住宅建築被損壞或摧毀。

數百人仍被困被俄羅斯轟炸的馬里烏波爾劇院的地下室。

1207 韓國LG於19日發聲明稱，已暫停向俄羅斯發貨。公司稱對於所有人的健康和安全深感關注，並稱公司致力於支持人道援助。

1200 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），在3月18日透過視像發表講話，表示是時候與「俄羅斯進行有意義」的談判，否則俄羅斯的損失要幾代人才能恢復。

1156 俄衛網：俄羅斯國防部發言人科納申科夫少將18日表示，過去24小時，俄軍航空兵炸毀烏方54個軍事目標，其中包括指揮所3座、多管火箭炮4門、彈藥庫4座以及作戰裝備集中地44處。

1022 俄衛網引述彭博社稱，歐盟官員計劃將已沒收的俄羅斯資產，供應給烏克蘭。

報道稱，最近數週，由俄羅斯人持有數以十億歐元計的資產及投資已被沒收，而且可能陸續有來。意大利及荷蘭在過去2週已分別沒收7.8億及1.94億歐元。內文稱，歐盟官員在尋求將這些戰爭賠償金交予烏克蘭。

圖為3月18日，美國總統拜登與習近平進行視像通話會面。（AP）

0929 俄衛網引述俄羅斯外交部稱，俄羅斯希望歐洲國家關注整個歐洲大陸的安全，而不僅僅是其一部份。

0927 俄衛網：俄羅斯外交部歐洲一司司長帕拉莫諾夫表示，席捲歐洲的反對俄羅斯的一切的浪潮，近乎公然的種族主義。

拜登與習近平3月18日對話1小時50分，中國駐美大使秦剛同日赴國務院拜會副國務卿舍曼（Wendy Sherman），兩人也進行將近1小時50分的會談。

秦剛在會後接受台灣《聯合報》記者訪問表示，兩人會晤是延續拜習通話，就雙邊達成的共識進一步討論如何加強對話與溝通。

0825 烏克蘭總統澤連斯基在評論烏俄談判時稱，現在是時候談判並恢複烏克蘭的領土完整了。

0914 俄新社19日報道，烏克蘭國防部在社交媒體發布消息，承認烏克蘭武裝部隊失去了通往亞速海的通道。

0720 烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）官員3月17日指，俄羅斯軍隊拘押Velykoburlutska市長捷列先科（Viktor Tereshchenko）。哈爾科夫官員3月18日稱，捷列先科已獲釋。

0715 法國總統馬克龍3月18日要求俄羅斯總統普京結束對馬里烏波爾的圍攻，允許人道主義救援工作進行，並下令立即停火。

0700 俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯國防部稱，俄羅斯通知烏克蘭，已準備好讓武裝分子經人道走廊離開烏克蘭南部馬里烏波爾（Mariupol），以拯救城市和平民。

0610 美國白宮稱，美國向烏克蘭提供的所有武器都不能用來對他國發動攻擊。

0600 烏克蘭政府指，3月18日共有9,145人通過人道走廊，離開烏克蘭的城市。

0545 聯合國3月18日宣布，他們與烏克蘭的合作夥伴一起用車隊向烏克蘭東北部城市蘇梅（Sumy）送上第一批人道主義援助物資。

普京：圖為2022年3月18日，俄羅斯總統普京在莫斯科出席活動。（AP）

0520 烏克蘭南部馬里烏波爾（Mariupol）市長3月18日對英國廣播公司（BBC）說，俄羅斯與烏克蘭軍隊的戰鬥已蔓延到市中心。

0500 俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月18日指，任何進入烏克蘭的武器運輸都將成為俄羅斯的「合法」目標。美國白宮發言人普薩基說，他之前已提出這個威脅。普薩基指，沒有美軍正在烏克蘭境內活動。

0430 美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）指，拜登對習近平說，如中國向俄羅斯提供物質支援、以攻擊烏克蘭，會帶來影響和後果。美方和世界會監察中方的舉動。

0420 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）說，歐洲委員會（Council of Europe ）是為西方利益服務的「恐俄」工具。

0415 俄羅斯再指控美國協助烏克蘭設立生物實驗室、研發生物武器。美國、英國等國家在聯合國安全理事會會議上，稱俄羅斯的指控是虛假訊息。

烏克蘭局勢：圖為3月18日基輔一幢民居遭炸毀後，一名女子開始清理現場前已眼泛淚光。（AP）

0327 美國總統拜登指，他與習近平的視像通話順利。拜登強調，他支持以外交方式解決烏克蘭危機，他又描述如中國向俄羅斯提供物質支援，會帶來的影響和後果。

0300 烏克蘭總統辦公室顧問Alexey Arestovych於3月17日呼籲在烏克蘭南部發動鐵路戰爭。俄方談判代表梅金斯基指，這言論可能會嚴重損害談判進程。

0220 烏克蘭南部馬里烏波爾一間劇院3月16日遇襲，當時有大批平民在內避難。烏克蘭總統澤連斯基指，目前已有130人獲救，仍有數百人被困於瓦礫堆中。

0215 馬克龍對普京說，他極度關注烏克蘭南部馬里烏波爾（Mariupol）的情況。

0200 俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話時，普京指控烏克蘭犯下戰爭罪行，並表示俄羅斯軍隊正盡一切可能來保護平民的生命，包括設立人道主義走廊來讓他們安全撤離。

0150 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）3月17日與俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）會面，討論烏克蘭局勢。

0146 俄羅斯衛星通訊社稱，一名歐洲高級消息人士指，歐盟國家已要求歐盟為烏克蘭提供超過5億歐元的軍備資金，目前正研究協調額外資金的問題。

0145 英媒引述美國政府消息人士指，美國商務部將採取行動，下令最近曾飛往俄羅斯，而且被認為違反美國出口管制的100架飛機停飛，包括一架被俄羅斯寡頭富商、英超球會車路士（Chelsea）班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）使用的飛機。

0130 俄羅斯衛星通訊社稱，一名美國國務院高官表示，美國對俄羅斯實施的制裁不是永久性的，它們只是工具。官員指，如美方看到他們在結束俄羅斯的侵略以及恢復烏克蘭的獨立、主權和領土完整方面的工作取得成果，美方或會停止制裁。

烏克蘭局勢：圖為基輔一幢民居3月18日遭炸毀後，警員身處爆炸現場。（AP）

0115 俄烏談判俄方代表團團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）表示， 在烏克蘭「去軍事化」問題上，雙方談判處於「中途半路」的狀態。他指烏克蘭的中立地位以及烏不加入北約（NATO）是俄烏談判的核心議題，雙方在此議題上的立場已最大限度地接近，雙方還開始就烏克蘭不加入北約的情況下獲得安全保障的細節問題進行探討。

0100 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會於3月23日以視像形式，對法國國會發表講話。

0030 習近平對拜登說，各方應共同支持俄烏之間的對話和談判。習近平表示，正在進行的對話以及防止平民傷亡，仍然是烏克蘭的主要優先事項。

0015 拜登談及烏克蘭問題時，介紹美方的立場，並表示願與中方溝通，防止事態升級。拜登重申，美國不尋求與中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意與中國發生衝突。

0000 中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）3月18日晚上視像通話。習近平在談到烏克蘭危機時稱，有關事態再次表明國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。他指「一個巴掌拍不響」、「解鈴還須系鈴人」。他說不僅要引領中美關係沿着正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力。

烏克蘭局勢：圖為3月18日，一名男子在基輔一間學校拆掉遭毀壞的窗簾。（AP）

3月18日（香港時間）部份重要事件：

・中國國家主席習近平與美國總統拜登視像通話時表示，國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。

・英國首相約翰遜與烏克蘭總統澤連斯基通話，英方指出打算提供額外的防禦援助。

・俄羅斯總統普京發表講話稱，俄羅斯在烏克蘭行動的主要目標，是讓頓巴斯免於「種族滅絕」。

・美國總統拜登指俄羅斯總統普京是戰犯後，又指他是暴徒、是兇殘的獨裁者・ 克里姆林宮稱，拜登言論已成為對俄羅斯總統普京的個人侮辱。

・聯合國難民署發言人指出，烏克蘭的人道需要正以倍數式上升，而且當地1300萬名最受戰火影響的民眾亟需人道援助和保護。

・ 國際體育仲裁法院駁回俄羅斯足總解除國際足協（FIFA）封殺令的要求，意味俄羅斯無法在下週四於世界盃附加賽對戰波蘭。

・ 英國通訊管理局撤銷今日俄羅斯在英國廣播的執照，稱不認為定是合適以及負責任的廣播公司，有關決定即時生效。

回顧3月18日局勢發展：

烏克蘭．持續更新｜基輔哈爾科夫等續陷戰火 升至816名平民喪生