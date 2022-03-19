英郵輪公司用Zoom炒8百人　船長神反擊封鎖全船　資方終於回應

註冊於英國「P&O Ferries」郵輪公司3月17日透過視訊會議軟體ZOOM派「大信封」，僅用3分鐘便「遠端解雇」了800名員工。對此，P&O的一名荷蘭籍船長法維爾（Eugene Favier）為了抗議公司大規模裁員，把自己和所有船員封鎖在渡輪上，並拒絕讓警察或新船員在內的任何人登船。一名英國議員大讚船長是挺身抗爭的「英雄」。



根據澳洲新聞網等外媒報道，P&O高階主管透過ZOOM視訊會議播放一段事先錄好的影片，通知多達800名員工遭解僱，而且是立即生效，「今天將是你最後一天工作。」影片提到，今後公司將主要由第三方船員公司提供人力。

不過，被裁員者並沒有放棄，在英國赫爾（Hull）、多佛（Dover）和利物浦都出現一系列抗爭活動（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

一艘重6萬噸，可搭載1360名乘客與141名船員的P&O渡輪「赫爾驕傲號」（Pride of Hull）從鹿特丹航抵赫爾市後，船員們才驚覺自己失業了。荷蘭籍船長法維爾拒絕讓警察和新船員登船，把自己和船員都關在船上，誓言若裁員爭端未解，就要一直留在這艘渡輪中，而且船上還有足夠的補給供船員們生活。

赫爾市工黨議員特納（Karl Turner）推文稱，根據他對公司法的理解，即使郵輪已停泊在港口，但船長依然有權拒絕任何人登船。報道稱，這場僵局持續了6小時後，P&O公司應法維爾要求提供裁員協議的書面條款，船員們才陸續下船，不過船長等主要工作人員仍留在船上。特納大讚法維爾是為了船員挺身而出的英雄。

英國鐵路、海運和運輸工會（RMT）表示，這些船員正在被更廉價的海外移工取代。報道補充，P&O於2019年被杜拜環球港務集團（DP World）收購後，已與原先的同集團公司P&O Cruises Australia分家，目前P&O擁有近4000名員工，每年往返於英國、法國與愛爾蘭等主要航線上的班次達3萬多趟航班。

【延伸閱讀】長榮貨輪卡蘇彝士運河Q&A：船上有什麼？經濟損失多少？誰賠償？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】