Omicron｜兒童應否接種輝瑞疫苗？研究：未必防確診但仍值得接種

撰文：聯合新聞網
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最新研究顯示，在Omicorn變種病毒確診數激增之際，輝瑞（Pfizer）與合作夥伴BioNtech研發的BNT疫苗，可使17歲以下兒童和青少年的重症住院風險大幅降低，但預防確診Omicron的效果不佳。

美國疾病控制和預防中心（CDC）3月1日公布，接種兩劑BNT疫苗，可使5歲至11歲兒童的住院風險大幅降低74%，並使12至17歲青少年的重症住院風險降低92%或更多。

但研究也說，BNT疫苗在降低5至11歲兒童感染新冠病毒（主要是Omicorn）的防護力為51%，在12歲至17歲的青少年中，根據不同年齡，接種第二劑疫苗後的頭五個月，病毒防護力介於34%和45%。

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