Omicron｜兒童應否接種輝瑞疫苗？研究：未必防確診但仍值得接種

最新研究顯示，在Omicorn變種病毒確診數激增之際，輝瑞（Pfizer）與合作夥伴BioNtech研發的BNT疫苗，可使17歲以下兒童和青少年的重症住院風險大幅降低，但預防確診Omicron的效果不佳。



美國疾病控制和預防中心（CDC）3月1日公布，接種兩劑BNT疫苗，可使5歲至11歲兒童的住院風險大幅降低74%，並使12至17歲青少年的重症住院風險降低92%或更多。

但研究也說，BNT疫苗在降低5至11歲兒童感染新冠病毒（主要是Omicorn）的防護力為51%，在12歲至17歲的青少年中，根據不同年齡，接種第二劑疫苗後的頭五個月，病毒防護力介於34%和45%。

相關文章：Omicron｜沒確診也有新冠後遺症？長新冠徵狀 長者比青年嚴重

+ 6

【延伸閱讀，更多與Omicron變種病毒相關資訊】

Omicron｜打2針疫苗不足以應付變種病毒？關於第3針你要知道的事

+ 14

第3針越早打越好？專家分析4大關鍵

+ 8

Omicron會否令疫苗失效？台醫列6大Q&A懶人包 為何比Delta更強？

+ 11

英國調查：新冠肺炎Omicron常見19症狀 首5位包括流鼻涕及頭痛等

+ 21

延伸閱讀：

韓國單日確診暴增近22萬例 82萬人居家治療

3月2日COVID-19全球最新情報 香港第5波疫情嚴峻

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】