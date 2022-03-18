韓國確診網民出售「使用過口罩」　稱染疫可領政府補助惹圍攻

新冠病毒變異株Omicron（奧密克戎）在韓國快速蔓延，確診人數連續好幾天創新高。然而，卻有一位網友聲稱自己染疫，將自己使用過的口罩放在二手網站販賣，企圖協助他人確診，藉此領政府補助，引發議論紛紛，許多網友也氣憤地大罵「這樣違法」。



綜合韓媒報道，有網友將一個口罩放在網上拍賣，並在商品描述指出，這是他確診後在家使用的口罩，保存良好，有塑膠袋仔細包裝。他表示只要戴上口罩大口吸氣，就能感染新冠病毒，染疫後可以暫時不用工作，待在家好好休息，還可以領補助。他開價5萬韓圜（322港元），價格是市售口罩的數十倍。

商品上架後，立刻引發網友議論紛紛。許多人氣憤地留言「太惡劣了」、「必須報警才行」、「這樣違反感染症防治法吧」、「誰會為了錢做這種事啊？」。該網友後來也緊急將商品下架。

這樣的狀況並不是第一次上演。2月24日，也有韓國網友在網上販賣篩出陽性的快篩試劑，並註明「歡迎拿去做PCR檢查」。因為韓國規定快篩陽性者才可免費進行PCR檢驗，否則將自費支付10萬韓圜，引發民眾不滿有人販售這種物品。後來二手商品網站也迅速將該商品下架。

【相關圖輯】快速測試套裝使用方法 紅十字會籲檢測前勿做5件事▼▼▼

+ 13

點分陽性、陰性、結果無效？▼▼▼

延伸閱讀：

Omicron變異株偽裝術！症狀有「這些」 與病毒共存時機點在「此時」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】