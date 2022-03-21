俄烏衝突｜戰火加上制裁　全球民眾一齊捱貴麵包和汽油的日子

烏克蘭遭俄羅斯入侵至今已經超過三週，惟莫斯科方面仍未有停火迹象。各國繼續就局勢斡旋，同時推出多項針對俄羅斯的制裁措施，務求以經濟形式制止俄羅斯的軍事行動，包括能源出口禁令、將當地金融機構排除在全球金融系統等。

事實上，這場戰火撼動的不但是俄羅斯經濟，全球民眾日常生活的影響亦逐漸浮現。



俄羅斯進攻烏克蘭以來，無數國際企業紛紛與俄羅斯「割席」——暫停在當地的運作或合作關係等。例如連鎖快餐店龍頭麥當勞（McDonald's）日前決定俄羅斯數百間店舖全數停業，當地民眾為了最後一次品嚐麥當勞漢堡包，不惜在店舖外大排長龍等候，令人回想起莫斯科首間店舖在1990年開幕時的空前盛況。

Supersize me ! There's a long queue forming in Moscow outside the huge and historic #McDonalds on Pushkin Square after the US fastfood giant announced it was closing in Russia. pic.twitter.com/C8mZCzFhpc — Jason Corcoran (@jason_corcoran) March 8, 2022

沒「M記」但有「B記」 惟小麥供應問題仍是重點

「M記」暫時絕跡俄羅斯，亦未知將來會否再次營業，不過當地政界就似乎不以為然，更認為當地民眾可以光顧「B記」！即使如此，就算俄國人可以找到麥當勞等外國快餐品牌的替代品，像漢堡包、薄餅等需要麵粉製作的食物亦深受這場戰爭的影響。

麵粉的原材料是小麥，而俄羅斯和烏克蘭本身就是小麥的大穀倉，歐盟農業總署（Directorate-General for. Agriculture and Rural Development）指出，這兩個國家的小麥出口量佔全球超過30%，另外粟米、大麥和葵花子油則分別佔全球市場17至50%以上不等。

【相關圖輯】宜家IKEA在俄羅斯共有17間門市，在停業消息傳出後，莫斯科、聖彼德堡、鄂木斯克（Omsk）、新西伯利亞（Novosibirsk）的門店都聚滿人群，顧客趕在關店前「臨別購物」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

戰火爆發後，各地停止進口俄羅斯產品，再加上烏克蘭多個城市的基建損毀，導致無法產品出口，令這些農產品價格被推高，例如小麥進口量在70%來自烏克蘭的中東國家黎巴嫩就是其中一個最大受害者，麵包價格急升70%，商店亦不再見到麵粉上架，令當地本身仍未走出金融危機低谷的經濟雪上加霜。而在美國紐約州經營意大利餐廳的東主直言，俄烏衝突令他們被迫為成本上漲的費用轉嫁消費者身上，這個情況很多機會在全球各地持續出現。

油價飆升 反而促使能源轉型？

另外很多車主最近經常說的一句說話可能是「油價又升了」，自從俄烏局勢在年初變得緊張開始，油價就持續上升，倫敦布蘭特（Brent）及紐約原油價格更從1月初的每桶近80美元，3月8日分別升至每桶120美元以上。

根據美國能源情報署（EIA）3月14日公布的數據顯示，俄羅斯在2021年是最大的天然氣出口國，原油商品出口量則僅次於沙特阿拉伯，煤炭出口量排行全球第三，落後於印尼和澳洲。該部門指出，經濟合作組織（OECD）內的歐洲國家對俄羅斯天然氣和原油依賴量屬全球最多，分別佔74%和49%。

德國曾認為「北溪2號」提升其能源安全，避免能源供應受到俄羅斯與前蘇聯國家的能源爭議影響。不過隨著俄羅斯入侵烏克蘭，柏林政府改變立場，決定暫停對北溪2號的認證。（Getty Images）

從這個數據可以看得出，歐洲本身都俄羅斯能源的依賴程度，因此在俄羅斯入侵烏克蘭初期，德國等歐洲國家原本極度不傾向切斷與俄羅斯的能源供應，當中包括停止連接俄德之間的北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道認證工作等。

克里姆林宮警告歐洲國家封殺俄羅斯石油出口將會傷害所有人，不過在沒有俄羅斯的能源供應情況下，各國亦可以改為向沙特阿拉伯、卡塔爾等國家另覓來源，同時促進歐盟加快減少對俄羅斯的依賴，例如布魯塞爾方面定下策略，目標在2030年底前，完全脫離依賴俄國化石燃料，並加強在中至長遠發展綠色可再生能源。

塑膠產品價格同樣受影響 一百日圓商店勢危？

全球各地或可以俄烏衝突作為契機，為能源政策轉型，但另方面油價高企亦影響石油副產品塑膠的生產成本，相信原本以價廉物美的塑膠製品的價格受到刺激上漲，再加上飛機因為俄烏局勢而被迫繞道，增加物流成本，日本國際投資分析師大原浩向《星期五》（Friday）雜誌表示，小型零售商的採購可能面臨困難，影響經營，例如以量多價平的100日圓商店或可能全滅。

烏克蘭局勢：2022年3月8日，美國加州洛杉磯一個蜆殼（Shell）油站外，一名工人正在油價顯示牌。倫敦布蘭特及紐約原油價格曾在當天升至每桶120美元。（VCG）

大原估計，這個情況可能持續兩至三年。無論如何，戰火仍不結束，全球受影響的民眾會不斷增加，屆時大家的日常生活受阻情況或會更嚴重，聯合國更警告，依賴俄烏地區糧食供應的國家可能因為物資問題引致社會和政局不穩，更可能引起新一輪地緣政治危機。