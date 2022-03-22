持續更新｜烏總統顧問：俄烏不間斷視像談判　正籌備兩國總統會晤

俄烏戰事在3月22日踏入第27日。據聯合國統計，截至當地時間20日午夜，烏克蘭已有925名平民死亡、1,496人受傷 ，並已有逾1000萬人逃離家園。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月22日：

1455 央視報道，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫表示，俄羅斯與美國正處於斷交邊緣，這是美國一手造成。如果美方對基輔產生積極影響，俄美關係正常化也是有可能，但是美國可能不會這麼做。美國需要停止與俄羅斯對抗的升級以及製造威脅。

他表示，美方的制裁壓力不會對俄方在特別軍事行動上的決心產生任何影響，俄方正在適應美國的制裁。

1446 美國總統拜登3月21日表示，在美國的四方安全對話（Quad）盟友中，只有印度對俄羅斯在烏克蘭發起軍事行動的反應「不堅定」（shaky）。

1418 烏克蘭武裝部隊3月22日在Facebook發帖文稱，烏克蘭軍隊已經重新控制基輔以西50公里的小鎮馬卡里夫（Makariv），「隨著俄羅斯人撤退，烏克蘭國旗在馬卡里夫市上空升起。」

1402 央視報道，烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）3月22日表示，烏克蘭和俄羅斯之間的談判通過視像方式不間斷進行，有許多工作小組參與這一過程。

他強調，任何原則性的決定只能由兩國總統會見並作出，相關的準備工作還在繼續。

1344 澤連斯基預計在23日向日本國會發表長約10分鐘講話，是當地首次有外國元首講話以視像形式舉行。

1335 巴西警方表示，截至3月17日，有894名烏克蘭難民抵達，其中28人已經申請簽證留在當地。巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）3日簽署行政命令，批准烏克蘭公民在沒有簽證的情況下在當地停留90天，並為他們設立為期180天的人道簽證，之後可以再申請其他長期簽證。

1331 烏克蘭軍方稱，在當地東北部城市蘇梅（Sumy）地區有300名俄軍士兵抗命，指他們已經離開作戰區域。另外軍方亦估計俄軍彈藥和糧食可能在三天內耗盡，同時指俄羅斯已經控制連接克里米亞半島的陸路。

1322 烏克蘭空軍指揮部表示，俄羅斯空軍在過去24小時於當地領空的活動增加，另外對方除了使用無人機，亦在不同方面出動轟炸機、戰鬥機、巡航導彈和彈道導彈。

1300 烏克蘭國防部在Twitter公開總統澤連斯基的講話片段，指軍方奮力抵抗俄軍，拖慢對方攻勢，並指烏軍在第2大城哈爾科夫（Kharkiv）擊落一架俄軍飛機。

1238 俄羅斯駐美國大使館發聲明，否認在俄軍在馬里烏波爾設立「過濾營」，再強制將烏克蘭難民送到俄羅斯。不過聲明提到俄軍設有檢查站，防止烏克蘭軍方的箝制行動，並詳細檢查前往安全區的車輛。

俄羅斯強調軍方沒有為和平民眾設立障礙，而是確保他們安全和提供糧食和藥物。

1234 烏克蘭工兵組織推算，截至3月21日，全國有最少82,525平方公里土地可能埋有炸藥。不過該組織沒有披露俄軍2月24日入侵烏克蘭之前，有多少土地已經被歸類為埋有炸藥之列內。

1158 烏克蘭國防部表示，經過一輪駁火後，軍方成功將俄軍趕離基輔附近市郊城市馬卡里夫（Makariv），當地屬戰略重鎮，烏克蘭成功守住當地，防止俄軍從西北部包圍基輔。

1144 國際文傳電訊社（Interfax）報道，烏克蘭國家石油天然氣公司董事會主席維特連科（Yuriy Vitrenko）表示，在技術上容許的情況下，公司就必須確保境內天然氣運輸不受影響，並指有關過境費用目前仍然在以歐元和美元支付。

維特連科亦提到，俄羅斯因為不想損害自己的商業利益和商業合作關係，因此俄軍在對待過境天然氣基礎設施時「非常小心謹慎」。

1121 伊朗決定將駐烏克蘭大使館由基輔暫時遷往鄰國摩爾多瓦首都基希訥烏（Chisinau）。

1114 世界國際象棋聯合會（International Chess Federation）宣布，32歲的俄羅斯棋手卡爾亞金（Sergey Karjakin）公開支持俄軍入侵烏克蘭，裁定他違反聯合會倫理規則，因此將停賽6個月。

1108 澤連斯基批評俄軍在佔領的烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson）向手無寸鐵的和平示威平民開火。

1042 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，歐盟各國外長已經達成共識，將再向烏克蘭提供5億歐元的軍事援助。歐盟此前已向烏克蘭提供10億歐元的援助。

1021 白宮發言人普薩基表示，美國希望聽到中國譴責俄羅斯領導人和軍方在烏克蘭行動的言論。

她表示，「在我們看來，口頭譴責俄總統普京和俄軍的行為是極其重要，這涉及您此刻想站在歷史的哪一邊。拜登3月18日與習近平主席進行了長時間的討論，我們準備保持這些通訊線路暢通。」

1009 烏克蘭軍方發布截至3月21日晚上10時的作戰報告，稱俄軍控制着與克里米亞（Crimea）的陸路走廊，並封鎖通往亞速海（Sea of Azov）的通道。蘇梅市（Sumy）也被部分封鎖，而哈爾科夫市（Kharkiv）仍在繼續砲擊。

報告還稱，俄羅斯正在開展「積極的宣傳活動」，旨在讓白羅斯武裝部隊的士兵加入俄方在烏克蘭的軍事行動。

0944 新華社報道，俄羅斯聯邦人權代表莫斯卡利科娃3月21日證實，俄烏雙方進行了首次被俘人員交換，9名俄羅斯軍人獲釋。作為交換，烏克蘭扎波羅熱州梅利托波爾市市長同時被釋放。

0930 央視報道，根據聯合國大會主席辦公室消息，聯合國大會第11次緊急特別會議將在3月23日上午10時恢復，並繼續討論烏克蘭局勢。烏克蘭及其他國家之前共同提交一份有關烏克蘭局勢的決議草案，預計將在大會進行投票。

0914 俄羅斯衛星通訊社引述聯合國安理會消息人士稱，俄羅斯請求聯合國安理會於3月23日就其烏克蘭人道主義決議草案進行投票。

根據決議草案內容，安理會呼籲「通過談判實現停火，以確保所有平民迅速、安全、自願和不受阻礙地撤離」。安全理事會還強調各方必須為此目的同意臨時實施人道主義停火。

0903 俄羅斯外交部稱，由於日本就烏克蘭局勢做出非友好行為，俄方在目前情況下無意繼續與日本就和平條約問題進行談判，因為無法與一個公開採取不友好立場並試圖損害俄方利益的國家討論簽署雙邊關係基本文件的問題。

日本首相岸田文雄表示，俄羅斯退出和平條約對話的決定非常強硬，令人無法接受。儘管現在不可能談判，但日本的計劃沒有改變。

0850 美國總統拜登表示，俄羅斯對基輔擁有生化武器的指控是錯誤說法，稱這是一個明確的跡象，顯示俄羅斯總統普京自己正在考慮在與烏克蘭的戰爭中使用這些武器，惟拜登未有引述相關證據。

0842 烏克蘭總統澤連斯基稱希望與俄羅斯總統普京直接對話，認為這是結束戰爭的關鍵要素，「沒有這個（與普京的）會談，就不可能完全了解他們（俄方）為停止戰爭所做的準備。」

0823 美國總統拜登3月21日確認，俄羅斯對烏克蘭使用高超音速導彈，「大家或許已注意到，（俄羅斯）剛發射了高超音速導彈，因為這是他們唯一可以在沒有絕對把握的情況下做到的事。眾所周知，這是重要的武器，與其他導彈一樣都搭載彈頭，不同的是幾乎無法阻截它。這是他們（俄羅斯）使用它的原因。」

0814 聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）3月21日在新聞發布會上表示，聯合國兒童基金會（UNICEF）和難民署（UNHCR）已在烏克蘭邊境沿線鄰國的各個地方設立了「藍點」中心，是兒童和婦女的一站式安全空間。

0750 烏克蘭南部城市赫爾松被俄羅斯軍隊佔領，烏克蘭軍方指俄軍周一用閃光彈驅趕反對佔領的示威者，期間更傳出槍聲，至少一人受傷。

0621 中國駐俄羅斯大使館透露，在頓涅茨克人民共和國炮擊中受傷的中國鳳凰衛視兩名記者已返回工作崗位。

中國大使館代表指，一名中國記者縫了10針，另一名俄羅斯記者縫了3針，兩人是在頓涅茨克人民共和國因炮擊受傷。

0500 俄羅斯法院周一（21日）裁定Meta從事「極端活動」罪成，旗下Facebook及Instagram為極端組織，禁止在俄羅斯運作。

0414 烏克蘭總統澤連斯基接受訪問時表示，烏俄談判最終會作何妥協、包括頓巴斯地區和克里米亞安全保障問題等，將會由烏克蘭人民投票決定。

0330 俄羅斯外交部稱，俄羅斯副外長維爾申寧和魯登科與中國駐俄羅斯大使張漢暉就烏克蘭局勢進行討論，雙方就一系列外交問題，尤其是烏克蘭局勢以及國際平台的互動問題交換意見。

0216 有報道指美國正將其數十年前秘密購買的部分蘇制防空系統轉交給烏克蘭軍隊。《華爾街日報》指其中包括「黃蜂」防空導彈系統。報道又指美國及其盟友向烏克蘭提供數百具可有效對抗低空飛機的便攜式防空導彈系統。

0110 烏克蘭總統澤連斯基表示不會向俄羅斯的最後通牒屈服，而烏克蘭各城市亦不會接受俄羅斯佔領。澤連斯基又促請德國停用俄羅斯能源，並對俄關閉港口。

0049 俄羅斯國防部官方發言人科納申科夫少將對記者稱，俄軍發射「匕首」高超音速導彈（hypersonic missile）對烏克蘭軍械庫實施打擊，射程超1000公里。這是俄羅斯3天內三度發射「匕首」。

科納申科夫說：「想強調的是，『匕首』高超音速空基彈道導彈系統從1000多公里之外的地點實施打擊。高超音速導彈的飛行時間少於10分鐘。」

他進一步表示：「因具備高超音速和超高動能，『匕首』導彈系統彈頭摧毀了位於山區受保護的地下軍械庫，該軍械庫建於蘇聯時期，用於存放特殊彈藥和導彈。」

科納申科夫稱，「『匕首』的戰鬥使用證實了它可以有效摧毀敵人高度保護的特殊目標，而俄羅斯武裝力量將繼續使用『匕首』打擊烏克蘭的軍事目標。」

科納申科夫還指出，俄羅斯軍隊在烏克蘭特別行動中高效使用巡航導彈，精準打擊軍事基礎設施，且絕不打擊民用設施，民族分子和烏軍對民用設施實施打擊。

配備「匕首」高超音速導彈的俄羅斯戰機進行演習。（俄羅斯國防部）

0044 俄羅斯外交部發布消息稱，由於日本就烏克蘭局勢做出非友好行為，俄羅斯拒絕與日本就合約問題進行談判。

俄羅斯外交部發布消息稱：「俄方在目前情況下無意繼續與日本就和平條約問題進行談判，因為無法與一個公開採取不友好立場並試圖損害我國利益的國家討論簽署雙邊關係基本文件的問題。」

據悉，採取該措施是因為日本單方面就烏克蘭局勢對俄羅斯實施限制的不友好行為。

俄羅斯還將退出與日本進行有關發展千島群島農業活動的對話，以及停止日本公民免簽前往南千島群島的政策。俄羅斯外交部強調，所有這些破壞俄日合作的責任由東京擔負。

0043 基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）在全國電視講話中指出，基輔將實行一個新的、更長的宵禁，因為當地官員預計俄軍會進行進一步攻擊。

0000 CNN：美國國防官員稱，看到俄軍在黑海以北的活動增加。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月21日，基輔一女子在其住宅單位受炮擊波及後，清理廚房內的瓦礫。（AP）

3月21日重要事件：

※俄羅斯向美國駐俄大使稱，美國總統拜登指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）是「戰犯」的言論不可接受，導致美俄處於斷交邊緣。

※烏克蘭敖德薩（Odesa）市長稱，俄軍首度攻擊該市外圍的建築物。

※烏克蘭東南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）無視俄方最後通牒，拒在限期前開城，當地守軍亦拒絕投降。

※烏克蘭外長庫列巴要求中國在解決俄烏衝突方面扮演「重要角色」。

※美國及德國等5國將開會討論俄烏局勢，惟在會議舉行前夕，包括德國在內一些國家表示不能沒有俄羅斯出口的能源。

※俄羅斯政黨公正俄羅斯黨議員向俄羅斯國家杜馬提交俄羅斯退出世界貿易組織（WTO）的法律草案。

※歐盟正在制定對俄羅斯的第五輪制裁，並考慮對俄方實施石油禁運。

※基輔波多利斯基區（Podilskyi）西北部的Retroville購物中心遭受炮擊，至少8死。俄羅斯稱對基輔一個商場的高精度打擊，摧毀了多管火箭發射炮連，以及烏克蘭軍方設在那裏的彈藥儲存基地。

※烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）稱俄羅斯和烏克蘭代表團新一輪談判預定當地時間3月21日上午（香港時間22日早上）開始。

※中國駐美國大使秦剛受訪時為中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭辯護，指譴責無助制止戰爭，質疑會否對俄羅斯有任何影響。秦剛稱中國沒有向俄羅斯提供任何軍事援助。

圖為歐羅巴大廈內一個會議室。歐盟外長及防長2022年3月21日在此開會，討論如何應對烏克蘭局勢。歐羅巴大廈是歐洲理事會及歐盟理事會所在地。（AP）

回顧3月21日時局：