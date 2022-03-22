日本電力供應不足　政府首次發出電力不足警報呼籲國民節電

日本政府3月22日，首次發出「電力不足警報」，東京電力使用率一度突破101%。政府向關東等多個地區發出警報，要求民眾節省電力，以保障電力供應穩定。



日本放送協會（NHK）報道，東京電力使用率在當地時間早上10時左右，一度突破101%，意該區電力需求已超越供應上限，達到危險級別。為確保電力供應穩定，有關當局已指示中部電力網向東京電網輸電，政府同時首次向1都8縣發出「電力需給逼迫警報」，要求民眾節電。

圖為3月21日，橫濱地區街上。日本政府3月22日發出電力不足警報，呼籲國民節電。（AP）

受東北地區3月16日發生的地震影響，東北多個火力發電站停止運作，同時受近日的低氣壓塞冷天氣影響，太陽能發電效率下降，電力需求急增，導致供應不足。東京電力表示，為避免出現停電，希望民眾能協助減少使用電力。

官房長官松野博一表示，受地震及惡劣天氣影響，東京的電力需求處於異常高水平，電力供應正處於緊迫狀態。因此呼籲住戶與企業，把暖氣溫度下降至20度，並關掉不需要的照明。

「明天開始氣天氣將會轉晴，太陽能發電供應增加，溫度亦會上升，預料電力需求將會下降，因此同樣的要求節電需求可能性會降低。」

另一方面，松野表示將會繼續推進重啟核電站，以解決能源價格上升及供需問題，但強調會以安全為優先，在取得地方政府與民眾的諒解下進行。