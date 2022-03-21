《原神》全球大熱紐約時報分析原因 環時引述:用日本遊戲擊敗日本

《紐約時報》分析《原神》全球大熱原因，《環球時報》引述報導：打敗日本開發｜中國製作的跨平台開放世界遊戲《原神》推出一年多，到現時仍然是全球大熱之作、人氣高企。最近美國《紐約時報》刊登報導，分析《原神》成功原因及發展歷程，以及它對日本遊戲開發帶來的衝擊。而我國媒體《環球時報》亦引述該報導。



紐時分析《原神》全球大熱原因｜環時：中國的巨大成功

稍早時份《紐約時報》中國版網頁（cn.nytimes.com）刊登了一份報導，首先提到《原神》創下的成績，如首年總營收超過20億美金，打破了手機遊戲的紀錄等。報導首先指出《原神》是首個真正意義上在全球走紅的中國製大作，然後分析了《原神》的開發歷程和中國遊戲界近年的經營策略，便是將「日本這個日漸衰老的世界電玩遊戲超級大國視為成熟的目標、收購日本人才，並借鑒多年來模仿日本作為遊戲行業領袖的經驗」。

現時在東京秋葉原長期都有《原神》的廣告。 （紐約時報網頁截圖）

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報導提到中國為日本遊戲公司進行外包工作十多年、累積經驗之下，在遊戲開發上的技術力已開始超越其亞洲鄰國，擁有世界級的工程能力。但空有技術，中國遊戲行業仍面臨重大的創意缺陷：中國很難擺脫「比起自創更擅長模仿」的印象。

然後報導繼續指出，無論是否出自模仿，許多業內人士都認為《原神》是日本電玩遊戲行業面臨挑戰的一個信號。在來自歐美及中國的激烈競爭之下，日本現時已不如20年前曾經在遊戲開發的主導地位。甚至最初認為《原神》僅是廉價仿冒遊戲的人，也被它的高水準所打動。而報導也提到現時日本排行頭100的手機遊戲中有約三分之一是來自中國。

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日本YouTuber柴田祐輔表示成千上萬的玩家觀看他的《原神》相關影片。 （紐約時報網頁截圖）

報導引述日本福岡遊戲開發商Grounded Inc.首席執行官二木幸生所說，從技術、藝術指導和遊戲玩法來看，《原神》代表著中國遊戲的巨大飛躍：「坦白說，這是一款很棒的遊戲，」他指出《原神》的出現令他和許多同行都意識到「我們有麻煩了」。報導也提到因為中國限制境內遊戲開發，令越來越多中國廠商及資金走出國際，投資到以日本為主的遊戲市場。

在日本不少遊戲/動漫商店都會展出和出售原神的商品（紐約時報網頁截圖）

中國媒體《環球時報》亦有引用該報導，指《原神》「以日本的游戲擊敗日本」，是「中國的巨大成功」，並指出《原神》的成功表明「在長期由日美主導的年收入達2000億美元的全球網遊行業，權力平衡正發生改變」等。環時報導也重點引述了紐時報導裡「中國游戲開發商正尋求在海外實現增長」、「將日本這正老化的網游超級大國視為目標」、「在某些方面中國已開始超越其亞洲鄰國」等。

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來源：https://3w.huanqiu.com/a/de583b/47EcpHohXHW

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