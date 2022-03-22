東航MU5735空難｜波音再受挫　意外恐影響737 MAX重返市場

東方航空一架737客機，在3月21日在廣西墜毀。雖然該客機並非在早年連續出現致命意外的737 MAX，但外界擔憂是次意外將影響737 MAX重返中國市場，對波音造成打擊。



東航這次意外涉及的客機機型是737-800客機，是737系列較舊的型號。飛機在1998年投入服務，至今仍廣泛在世界各地活躍。東航這一架的737-800在2015年首飛，機率僅6年10個月。

圖為3月21日，廣西空難以外現場，可見737墜毀後斷裂的機翼。（AP）

在公開的映象中，有監察設備捕捉到飛機以幾乎垂直的姿勢俯衝地面。目前要說明飛機失事原因仍早，但已有專家指出如此的墜毀方式並不尋常：澳洲戰略航空解決方案（Strategic Aviation Solutions）主席漢斯福德（Neil Hansford）指出，除非是飛機發生嚴重事故——如機翼斷裂，否則飛機不可能像「石頭」一樣筆直地墜毀。

737 MAX重返市場恐受阻

為東方航空旗下的上海航空製造的一架737 MAX上週從西雅圖起飛，前往浙江舟山的交付中心，被認為是737 MAX在停飛近三年後，重新投入服務的開始。不過這次意外事件的發生，外界憂慮將影響737 MAX重返市場。

中國的航空監管機構在安全問題上執行的非常徹底，甚至比歐美的標準還要高。衣索比亞航空302號班機，737 MAX在2019年3月發生第二宗致命意外後，中國民航局隨即宣布停飛所有737 MAX 客機，成為全球第一個停飛客機的國家。

據航空智庫Cirium數據顯示，全球有超過4200架737-800客機仍在服役，中國大陸約有其中1200架，是全球最大的737-800機隊，因此外界相信這次意理論不會造成全國737-800停飛。

不過亦正因為中國是波音航空的大戶，在航空業市場有舉足輕重的地位。新冠疫情的影響導致全球航空客運幾乎航入癱瘓，波音同受拖累。隨着各國開始放寬限制，旅遊業的恢復將同時帶來航空業的復甦。摩根大通分析師塞夫曼（Seth Seifman）表示，中國當局在未來幾天和幾週內對這次意外的評論，將對波音復甦至關重要。