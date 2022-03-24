英國威廉王子夫婦訪問牙買加　總理提出脫離英聯邦

英國威廉王子（Prince William）與劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）3月23日訪問牙買加（Jamaica）期間，該國總統霍尼斯（Andrew Holness）向對方提出有意脫離英聯邦，成為獨立國家。



美聯社報道，霍尼斯表示牙買加正向前邁進，當地有意成為一個獨立、已發展及繁榮的國家，實現當地的真正抱負和命運。而他在發表有關言論時，威廉王子夫婦沒有即時回應，只不時點頭。

英國管治牙買加超過300年，期間曾強迫數以萬計非洲奴隸到當地，在苛刻的環境下開墾土地。牙買加在1962年8月獨立，但仍然留在英聯邦至今。假如牙買加最終成為共和國，將是繼巴巴多斯（Barbados）去年11月之後，第二個不再承認英女王伊利沙伯二世（ Queen Elizabeth II）為國家元首的加勒比海島國。

霍尼斯的言論在牙買加引起極大迴響，有參與聯署要求英國在奴隸問題上道歉和善後的人權組織表示歡迎，認為這是當地前進的重要一步，並指牙買加有時機和潛力成為真正獨立國家。另外該人權組織覺得英國的善後工作應該聚焦於提供獎學金和改善當地醫療系統，造福全國民眾。

不過亦有民眾認為，當地政府貪污問題嚴重，可能損害大家對國家前途的信心。