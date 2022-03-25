聯合國大會壓倒性通過烏克蘭決議案　5國反對　中國棄權

紐約當地時間3月24日，聯合國大會以壓倒性多數投票通過一項烏克蘭人道問題決議，140國贊成，5國反對，中國投了棄權票。中國代表解釋原因。



該烏克蘭人道問題決議由烏克蘭等超過61個成員國共同提出，要求在烏克蘭提供援助，推出保護數百萬平民及其家園、學校和醫院的措施，並批評俄羅斯對烏克蘭的軍事行動造成了「嚴重的」人道主義後果，決議要求推動建立人道主義走廊，並要求停止戰鬥和撤軍。

由烏克蘭及其盟國起草的該決議表決結果是，140票贊成，只有俄羅斯、白羅斯、敍利亞、朝鮮和厄立特里亞等5國反對，包括中國在內的38個國家棄權。

聯合國大會的決議不具約束力，但具有政治影響力。表決儀式結束後，聯合國大會大廳裏響起了熱烈的掌聲。

據中國常駐聯合國代表團網站24日消息，中國常駐代表張軍在會議上全面闡述中方主張，並對有關決議草案投了棄權票。

張軍表示，當前烏克蘭人道局勢日益嚴峻，當務之急是要推動當事方保持最大克制，避免更多平民傷亡，通過談判儘早達成停火，尤其要防止發生更大規模的人道危機。

張軍強調，中方高度重視烏克蘭人道問題，中方認同法國等有關國家提出決議草案的宗旨，同時這項草案一些內容顯然超出了人道範疇，有的問題十分複雜，需要當事方通過政治談判才能解決。

張軍指出，烏克蘭危機的溢出效應進一步帶來全球影響，不斷擴大實施全方位、無差別的制裁，使本已困難的世界經濟雪上加霜。佔世界大多數的發展中國家不是這次衝突的當事方，他們不應該被捲入矛盾，不應該被迫承受地緣衝突和大國博弈的後果。

張軍表示，處理國際和地區熱點問題，不能只有使用武力和制裁兩種選項。面對複雜形勢，各國都有權獨立自主決定外交政策。

張軍說，有關國家不應採取非友即敵、非黑即白的簡單化做法，不應強迫任何國家選邊站隊。尊重各國主權、獨立和領土完整是一項國際關係的基本準則，適用於所有國家、所有情況，這方面不應有任何例外，更不能搞雙重標準。

張軍指出，對話談判是應對烏克蘭危機的唯一出路。中方強烈呼籲國際社會保持理性，加強團結，為實現停火、開闢和平作出不懈努力。中方將繼續為勸和促談發揮建設性作用。