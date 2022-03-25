3月25日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會，回應記者就3月24日北約峰會發表聯合聲明內容的提問。



汪文斌表示，中方在烏克蘭問題上始終從事情本身的是非曲直出發，‌‌為緩和局勢、化解危機、重建和平而努力。‌‌中方一貫主張和平是最珍貴‌‌的。當務之急，是停火止戰，‌‌而對話談判是最現實可行的方式。國際社會應當鼓勵俄烏雙方談下去而不是打下去。‌‌衝突升級只會造成更大傷亡，‌‌不符合任何一方利益。‌‌不斷升級制裁只會是少數人獲益，遭殃的是廣大老百姓。中方一貫主張‌‌安全是不可分割的。搞集團對抗、要求絕對安全‌‌恰恰會導致最不安全的後果，‌‌烏克蘭應當成為東西方溝通的橋樑，‌‌而不應當成為大國博弈的前沿。‌歐洲各國應當努力構建均衡有效、可持續的地區安全架構，‌‌而不是重畫東西對抗的分界線，‌‌美國和北約應當同俄羅斯開展對話，‌‌而不是再打一場新冷戰。‌中方一貫主張處理國際關係不應有雙重標準，‌‌烏克蘭的主權安全應當得到維護‌，‌俄羅斯的合理安全關切‌‌同樣應當得到尊重，‌‌歐洲的和平穩定值得捍衛，‌‌其他國家的和平穩定同樣值得守護。‌‌不能一邊聲稱反對戰爭，‌‌一邊又四處發動戰爭；‌一邊生成維護和平，‌‌一邊又肆意破壞和平。‌

汪文斌表示，‌中方在烏克蘭問題上發揮的是建設性作用，‌‌中方主持的是公道，謀求的是和平，‌‌着眼的是長遠，‌‌中方支持對話談判，‌‌積極向烏克蘭和其他受影響的國家提供人道主義援助，‌‌願同國際社會一道推動烏克蘭危機，儘快得到政治解決。中方呼籲相關各方保持冷靜克制‌‌展現政治意願，‌‌讓理智戰勝情緒，‌‌讓遠見戰勝短視，‌‌讓共同利益戰勝個別私利，‌‌早日停火止戰，避免平民傷亡，‌‌防止更大規模人道危機，‌‌共同致力於歐洲和世界的長治久安。‌‌中方的立場同大多數國家的願望相一致，‌‌中方反對針對中方的無端指責和猜忌，‌‌更不接受任何施壓與脅迫。‌‌時間將會證明‌，‌中方的主張是站在歷史正確的一邊。