美國FAA警告：波音或無法在2022年底前獲得737 MAX 10認證

市場傳言波音可能無法在年底前獲得737 MAX 10飛機的認證，有消息人士稱，美國聯邦航空管理局（FAA）警告稱，波音可能無法在年底前獲得737 MAX 10飛機的認證。

英媒3月25日引述一位知情人士稱，FAA航空安全辦公室代理經理Ian Won在3月21日的一封信中，要求波音提供一份「成熟的認證時間表」。Won還尋求關於737 MAX 10和777-9的最新進展。

Won在信中寫道，「就目前波音737-10機型項目的成熟度而言，FAA擔心它在滿足國會於2020年發出的指示方面面臨重大挑戰。」

如果FAA在今年年底前不對737 MAX 10進行認證，只有國會可以予以延長期限。

對於波音737 MAX 10認證問題，波音中國方面稱，737-10將使航空公司能夠最大限度地提高運營效率並推進實現環境可持續發展目標。將繼續與FAA開展透明的合作，以提供他們所需的訊息，波音致力於滿足他們的期望，以實現737-10取證。安全仍然是這項工作的驅動因素。

據悉，波音此前已經向一些議員提出，如果這款飛機未獲批准，將對就業和生產造成潛在影響。

資料顯示，737 MAX 10比早期的737 MAX窄體客機更長。777-9是一款寬體飛機，是777升級版（被稱為777X）的最初版本。