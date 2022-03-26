梅德韋傑夫稱俄羅斯不可能被排除出G20：它與G7不同

對於美國表示要考慮把俄羅斯踢出G20一事，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表態稱，這是不可能的事情。



據俄羅斯衛星通訊社3月26日報道，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在接受衛星通訊社和今日俄羅斯電視台（RT）採訪時表示，俄羅斯不可能被排除出二十國集團（G20），因為它是一個以共識形式出現的模式。

梅德韋傑夫稱：「2008年，我們成立了G20。（現在）他們說：『讓我們把俄羅斯排除出G20』！但我記得我是如何看着它誕生的，這些決定是共同作出的。首先是小布殊參與，然後是奧巴馬（Barack Obama）。每個人都為這些不同國家的代表坐在同一張桌子上感到高興，有俄羅斯、美國、中國、印度等。這是一個以共識形式出現的模式，其基礎是一致同意。而現在有人說：『我們開除（它）吧』。不，夥計們，這是不可能的！」

梅德韋傑夫還回顧了2014年俄羅斯被排除出G8一事，但他表示，「那是另一回事」。

他指出：「那是你們邀請我們進入七國集團（G7），成為第8個成員國。那是另一回事，那是你們的封閉俱樂部。不想看到我們，那我們就離開了，我們被『要求』離開。事實上，這個俱樂部現在根本沒有任何重要性。G20是另一回事，並且G20幫助我們克服了2008年的危機。」

英媒引述消息人士22日透露，在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後，美國及其西方盟友正在評估俄羅斯是否應該繼續留在G20。

G20輪值主席印尼日前曾表態，作為G20輪值主席國，印尼認為每個國家都有權對包括烏克蘭局勢在內的各種問題表達關切，但G20是一個多邊經濟合作機制，印尼將專注於履行G20領導人羅馬宣言規定的義務以及自身優先事項，不打算將烏克蘭危機納入當前的議程。

俄羅斯駐雅加達大使3月23日表示，俄羅斯總統普京計劃參加2022年晚些時候由印尼主辦的G20峰會，以此回擊美國欲將俄踢出G20的言論。

針對美國評估將俄羅斯踢出G20的問題，中國外交部發言人汪文斌在3月23日的例行記者會上回應稱，G20是國際經濟合作主要論壇，匯聚了世界主要經濟體，俄羅斯是重要成員。任何成員都沒有權利開除其他國家的成員資格。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在3月25日的新聞發布會上表示，將與包括印尼在內的其他G20成員討論將俄羅斯踢出G20一事。