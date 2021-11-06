凱特威廉不如外界想的恩愛？　卡米拉傳忌憚新抱抹黑造謠

英國女王伊利莎白二世近年來身體健康不若以往，讓外界懷疑她可能很快要退下王位，繼任者當然首推她已經當王儲快滿70年的大兒子查理斯，只是查理斯之前才捲入「親信賣爵位」的醜聞，聲望還不及他的長子威廉那麼高，加上他的現任妻子卡米拉是眾所皆知的小三上位，在英國人眼中很長久以來都不討喜，遠不及「皇室好媳婦」形象穩固的威廉之妻凱特，因此一場奪后之戰被傳已經悄悄上演。



由於「人民的王妃」戴安娜依舊受到各方愛戴，卡米拉當初嫁給查理斯的條件就是被要求永遠不能擁有王后的頭銜，以示這個稱號只屬於不幸早逝的戴安娜，但查理斯就是愛死卡米拉，不忍心自己的心肝寶貝在這一點被委屈，早就偷偷設法在為她有朝一日當上英國王后預作鋪陳，當然英國的媒體與百姓也沒這麼蠢，查理斯的這點心機根本瞞不過外界，眼看自己的位子不夠安穩，卡米拉忍不住先發動攻勢？

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根據八卦刊物《Life & Style》，卡米拉把矛頭指向媳婦凱特，搶先散布她與威廉其實人前看似恩愛、私下並非神仙眷侶的流言。在卡米拉眼中，沒有貴族血統的凱特美則美矣卻成不了大器，只想藉着嫁給威廉登上英國王后寶座，跟英國人最愛攻擊的梅根，基本上沒啥差別，都只是想攀龍附鳳，偏偏卡米拉又很瞧不起凱特的頭腦，絕對不能忍受她取代自己成為英國王后。

凱特的最強大後盾則是威廉，英國民眾對他的信賴和支持遠高過他的父親，威廉把握機會和女王嫲嫲私下會面，向她再三強調，涉入性醜聞的叔叔安德魯、有可能牽連到收賄賣爵位的父親，都對皇室的存續有極大危險，換言之，這兩個人都最好趕快被排除在重要成員之外，言下之意，似乎是要繞過父親直接繼位，如此一來，凱特也就擠下卡米拉先戴上后冠。不過女王在位這麼久，早就見多了大風大浪，皇室內總是有很多人會彼此講對方壞話，聽聽就算了，也不太會真的做出甚麽重大決定。

專門打臉八卦的網站則稱小報一貫把卡米拉描繪成巫婆、凱特則是完美好太太，從來沒怎麼改變，這一回不過又是老調重彈，不值得信賴。

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