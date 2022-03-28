疫情｜Omicron亞型BA.2肆虐多地　美國個案回升或掀新一波疫情

新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）BA.2亞型正在多地取代原始的BA.1版本，成為主流病毒株，它導致疫情升溫。美國的確診個案數量原本持續下降，但下降速度自3月19日起大幅減慢，部份地區的確診個案數量回升。



美國在Omicron侵襲下確診個案數量激增，1月初更錄得單日新增約106萬個新冠肺炎確診個案的紀錄。其後全國確診個案數量持續下降，惟到3月，個案數量開始有停止下降的迹象。

病例沒明顯減少

美國疾病控制和預防中心（CDC）指，截至3月18日，美國的過去7天平均單日新增確診個案數量為27,262個；截至3月25日，過去7天平均單日新增確診個案數量為27,594個，數量與一週前相比沒明顯下降。

《紐約時報》3月27日的數據顯示，美國9個州份，以及首都華盛頓、波多黎各（Puerto Rico）、美屬薩摩亞（American Samoa）的平均單日新增確診個案數量在過去兩週上升。

美國的新冠病人住院率以及染疫死亡人數持續下降，截至3月24日，過去7天平均單日入院人數為1,712人，比一週前的2,152人少。截至3月25日，過去7天平均單日新增死亡個案為705個，比一週前的978個少。惟住院率以及死亡率增加的情況，通常會比確診個案數量上升的情況滯後兩至三週出現。

美國新冠肺炎疫情：圖為2022年3月11日，美國紐約中央車站的乘客。（Getty）

美疫情或異於歐亞

亞太區多地，包括新加坡及新西蘭等，都在疫情初期以確診個案「清零」為目標，起初的確能將確診個案數量維持在低水平。但隨着變異病毒株Delta、Omicron的BA.1和BA.2傳播，這些地方的確診個案數量激增。新加坡和新西蘭在「失守」後決定採取「與病毒共存」的政策，逐步放寬防疫措施、維持經濟活動。

外界關注美國是否會像亞太區國家和歐洲一樣，因BA.2的傳播而導致確診個案激增。英國「今日醫學新聞」網站（Medical News Today）3月25日稱，BA.2的傳播可能會導致美國確診個案數量上升，但數量不一定會激增。

美國洛克菲勒基金會（Rockefeller Foundation）的流行病預防研究所指出，與英國的情況相比，Omicron另一亞型BA.1.1在美國更流行。BA.1.1已成美國的主流病毒株，當地BA.2個案增幅較平穩。因此BA.2在美國以及包括英國在內的歐洲國家傳播的情況看來不一樣，美國和歐洲的BA.2疫情看來正循不同的軌跡發展。

貝奈特：圖為2022年3月27日，以色列總理貝奈特在耶路撒冷出席記者會。（AP）

以色列

自3月起，Omicron的BA.2亞型已成為以色列的主流病毒株，估計BA.2個案佔全國確診個案總數的60%至80%。隨着BA.2傳播，以色列的確診個案數量高企，但全國3月26日只新增9,726個確診個案，是當地單日確診個案數量連續第三天下降。

以色列總理貝奈特（Naftali Bennett）的辦公室3月28日公布，貝奈特感染新冠肺炎，現時感覺良好、在家工作。

阿聯酋《海灣時報》（Khaleej Times）3月28日稱，貝奈特以及以色列接近一半人口也已接種3劑新冠疫苗。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2022年3月22日，韓國首爾一架列車上，電視屏幕正播放防疫資訊。（AP）

韓國

中央災難安全對策本部第1次長兼中央事故處理本部長（保健福祉部長官)）德喆3月28日表示，在Omicron流行後、時隔11週，國內疫情高峰已過，新冠肺炎確診個案數量出現緩慢地下降的趨勢。

政府3月28日公布，截至當天零時，全國新增187,213個確診個案，新增死亡個案287個。韓國3月23日新增的確診個案數量高達49萬個，相比之下，3月28日的確診個案數量大幅減少。

權德喆稱，重症個案以及死亡個案的增加會在確診個案數量達頂峰後的兩至3週後才顯現，因此韓國不能鬆懈。

他在3月28日表示，截至上週，Omicron的BA.2亞型確診個案佔確診個案總數的56.3%。

泰國新冠肺炎疫情：圖為2022年1月2日，泰國曼谷僧侶在曼谷火車站等候火車。（Getty）

泰國

泰國希望令旅遊業逐步復甦，旅遊和體育部長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）3月24日指，他們本來預料2022年會有1,000萬名旅客入境，但受Omicron傳播迅速、以及俄羅斯與烏克蘭衝突的影響下，最終可能只會有700萬名旅客到泰國。

政府規定，自4月1日起，國際旅客不須持有出發前72小時內進行的反轉錄聚合酶連鎖反應測試（快速測試，RT-PCR）結果，也可入境泰國。政府預料會自5月1日起，取消旅客抵達泰國後須接受RT-PCR測試的規定，改為在醫護人員協助下接受快速抗原測試。

旅遊和體育部指，如泰國在潑水節（即新年宋干節、4月13日至15日）前後沒出現確診個案數量或死亡個案數量激增的情況，政府將在6月1日前取消所有入境防疫限制。

披帕稱，若4月的平均單日新增確診個案數量為5至6萬個或以下，平均單日新增死亡個案為100個以下，就是可接受的程度。

泰國3月28日公布，過去24小時新增24,635個確診個案，新增死亡個案81個。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年3月24日，日本東京民眾在上野公園賞櫻。（AP）

日本

日本3月27日新增43,365個新冠肺炎確診個案，比3月20日新增的確診個案多3,700個。全國3月27日新增61個死亡個案。

東京是3月27日新增最多確診個案的地區，共有7,844個新確診個案。

日本《產經新聞》3月26日稱，BA.2將成為日本的主流病毒株，預料到4月底，全國將有近100%確診個案是BA.2個案。