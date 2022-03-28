俄外長：俄中關係達到歷史最高水平　積極與上合組織和東盟合作

俄媒3月28日引述俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月28日接受塞爾維亞媒體採訪時稱，俄中關係達到歷史最高水平。他說：「我們與中國的關係達到歷史最高水平，我們在與印度發展一種特殊特惠夥伴關係。」



拉夫羅夫接受塞爾維亞的媒體訪問時還指出，俄羅斯在積極與上合組織（SCO）和東盟（ASEAN）合作。

談及俄羅斯被指遭孤立時稱，他稱俄羅斯沒在面對任何的孤立。他稱：「我們有很多合作夥伴：在亞太地區，在亞洲整體上，在非洲、拉丁美洲。」

拉夫羅夫表示：「我們與絕大多數發展中國家建立的組織擁有良好的關係。當然，其中包括非洲聯盟、拉美和加勒比國家共同體、東南亞國家聯盟等很多其他組織。」

在談及烏克蘭多次呼籲進行的俄烏峰會時，他稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）從未拒絕與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）見面，但言談間指是時機未到。

俄烏總統會面有期？

拉夫羅夫說，俄羅斯總統普京從未拒絕與烏克蘭總統澤連斯基見面，但現在為交換意見進行的會面將產生反作用，需等待談判達成協議。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）28日也透露，俄羅斯和烏克蘭代表團在伊斯坦布爾會晤後，普京不會與澤連斯基舉行會晤。

他在回答記者提出的「普京和澤連斯基可能會晤問題是否有任何進展，以及是否可以在兩國代表團於伊斯坦布爾的談判後期待這種會晤」的問題時稱：「沒有進展。」

佩斯科夫稱，俄羅斯和烏克蘭代表團在伊斯坦布爾舉行的會談不太可能於28日開始，預計將於3月29日開始。

他也指出，俄羅斯和烏克蘭代表團在伊斯坦布爾會談中不會討論交換戰俘的問題。

圖為3月23日，俄羅斯外長在莫斯科國立國際關係學院出席活動時發言。（AP）

俄外長重申重要議題

拉夫羅夫強調，俄羅斯有義務保障頓巴斯人民不受到基輔當局的傷害。烏克蘭不加入北約、非軍事化和「去納粹化」是談判必須要談的問題。

此外他拉夫羅夫也稱，歐盟已經表明，它完全沒有能力作為解決某些衝突的擔保人。