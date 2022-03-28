俄羅斯對拜登關於普京的言論關切　稱令人不安

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）3月28日稱，美國總統拜登（Joe Biden）發表的關於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）的新言論令人不安。克宮稱拜登言論令人關切、令人震驚。



佩斯科夫向記者表示：「這一言論無疑令人不安。我們會繼續密切關注美國總統的言論。我們在仔細記下它們，之後也會繼續這麼做。」

拜登3月26日訪問波蘭發表演說時突然「爆肚」（脫稿演講）稱俄羅斯總統普京不能繼續掌權。美國務卿布林肯（Antony Blinken）3月27日就此發言，澄清說華府沒有針對俄政權更迭的策略。

俄媒3月28日引述俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）接受塞爾維亞媒體採訪時表示，西方國家領導人所慫恿支持的反俄情緒前所未有令俄方驚訝。

拉夫羅夫稱：「我認為，任何時候都能找到理由，因為他們的目的不是為了解決某一具體問題，而在於為了在戰略上、從地緣政治上遏制俄羅斯的發展。因此，我們非常清楚西方擅長尋找理由的本領。而現階段，惟一令我們驚訝的是這種前所未有的反俄情緒的浪潮，這種反俄情緒幾乎在西方所有國家突然出現，而且這些國家的領導人在前所未有地積極加以鼓勵和慫恿。」

圖為3月14日，俄羅斯外長拉夫羅夫在莫斯科與卡塔爾副首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）會面。（AP）

外長稱，歐盟也有有理智的領導人，他們看到了挑起這種反俄情緒的極大危害。

拉夫羅夫強調：「這（反俄情緒）當然令我驚訝，因為激發這種情緒絕非一日之功。而這就是說，此前他們進行了巧妙掩藏。但我們，自然，將會從中得出相應的結論。」