韋史密夫就掌摑事件道歉　但主辦單位稱追究　事件似難平息

韋史密夫（Will Smith）在台上掌摑基斯洛克（Chris Rock）事件，成為了今年奧斯卡的焦點。韋史密夫其後就掌摑事件，及向舉辦奧斯卡的主辦單位道歉，但事件看似不會輕易結束。



韋史密夫在3月28日在Instagram上，為自己在台上的行為道歉：「笑話是我工作的一部分，但對Jada健康狀況開的玩笑讓我無法忍受，我情緒激動。」

「基斯洛克，我想公開向你道歉。我錯了，且很尷尬，我的行為並沒有表明我要成為什麼樣的人。在愛和善良的世界裡沒有暴力的地方可存在。」

圖為3月28日，奧斯卡頒獎日。基斯洛克就開韋史密夫妻子的玩笑後，遭韋史密夫上台掌摑一巴。（Getty）

韋史密夫後同樣向奧斯卡的主辦單位，美國電影藝術與科學學院致歉，對其行為深表遺憾。

不過，事件似乎未就韋史密夫的道歉而平息。影藝學院已表明會就韋史密夫在台上的行為展開調查，「依據學院章程、行為法則以及加州法律來研究應採取的進一步行動。」學院亦發表聲明，譴責韋史密夫在頒獎典禮上的動粗行為。

美國《紐約郵報》亦報道，有荷里活高層對韋史密夫的行為感動反感，揚言要探討「收回奧斯卡獎座」的可能性。洛杉磯警方亦已介入事件，但據警方透露，基斯洛克拒絕報案，並表示不會向韋史密夫提告。