體育熱話｜被韋史密夫嚇到？　大威意外走光　成奧斯卡另一震撼事

第94屆奧斯卡頒獎典成為熱話，韋史密夫掌摑Chris Rock轟動全球，隨後他接受最佳男主角獎項時，亦有一幕上了熱搜。



今天的奧斯卡典禮上，焦點當然為Chris Rock在台上拿韋史密夫太太的脫髮症開了一個玩笑，其後韋史密夫當場暴怒，衝上台贈了對方一把掌。

韋史密夫掌摑Chris Rock轟動全球。（Getty Images）

接着頒發最佳男主角獎，憑《王者世家》得獎的韋史密夫隨即發表感言，就在此時，另一「震撼」事件出現。韋史密夫致詞時現場鏡頭帶到《王者世家》的團隊、故事藍本的威廉絲姐妹，這時身穿白色超低胸的「大威」維納斯威廉絲（Venus Williams）「中門大開」，敏感部位顯然易見。

大威「中門大開」，敏感部位顯然易見。。（影片截圖）

。《王者世家》（King Richard），講述網壇傳奇威廉絲姊妹父親理察威廉絲（Richard Williams）早期培育女兒成為運動員的事跡，因此大細威獲邀出席今季奧斯卡。截圖隨即網上瘋傳，不少人笑言在韋史密夫掌摑事下，大威走光未能成為今季最震撼一幕，十分「可惜」。