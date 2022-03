韋史密夫台上掌摑好兄弟　謝賢怒摑曾江都係經典

第94屆奧斯卡(Oscar)金像獎今早正式舉行,其中Will Smith(史密夫,台譯:威爾史密斯)因為Chris Rock在台上以Will Smith的妻子Jada Pinkett Smith(台譯:潔達史密斯)的脫髮症開了一個玩笑,而上台掌摑了Chris Rock一巴掌,還對着台上的Chris Rock大喊數次:「keep my wife name out of your fxxking mouth!」(不要從你的狗嘴中說出來我妻子的名字)其實在香港娛圈中,也曾發生過掌摑事件。



導演想轉角度都轉唔切,就咁播晒出街。(網上圖片)

點擊下圖看韋史密夫打人畫面:

2015年TVB開拍節目《4個小生去旅行》,由謝賢、胡楓(修哥)、曾江、以及Joe Junior擔任主持,不過在拍攝時,曾江因痛風發作全程需要用拐杖助行,去到拍攝第4日更因騎越野車發生意外,導致流鼻血長達四小時需即時入院,及後都是坐在輪椅上完成拍攝,由四哥、修哥以及Joe Junior輪流推他。不過在TVB記者會上,四哥提及該事時一度發惡狂爆粗「X你老味」,更當眾怒摑曾江,而夾在兩人中間的修哥不幸中招,眼鏡都被打飛,但仍落力分隔兩人以免發生流血事件。

謝賢怒摑曾江。(VCG)

點擊睇謝賢怒摑曾江過程: