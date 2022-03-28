韋史密夫台上掌摑好兄弟　謝賢怒摑曾江都係經典

第94屆奧斯卡（Oscar）金像獎今早正式舉行，其中Will Smith（史密夫，台譯：威爾史密斯）因為Chris Rock在台上以Will Smith的妻子Jada Pinkett Smith（台譯：潔達史密斯）的脫髮症開了一個玩笑，而上台掌摑了Chris Rock一巴掌，還對着台上的Chris Rock大喊數次：「keep my wife name out of your fxxking mouth!」（不要從你的狗嘴中說出來我妻子的名字）其實在香港娛圈中，也曾發生過掌摑事件。



導演想轉角度都轉唔切，就咁播晒出街。（網上圖片）

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2015年TVB開拍節目《4個小生去旅行》，由謝賢、胡楓（修哥）、曾江、以及Joe Junior擔任主持，不過在拍攝時，曾江因痛風發作全程需要用拐杖助行，去到拍攝第4日更因騎越野車發生意外，導致流鼻血長達四小時需即時入院，及後都是坐在輪椅上完成拍攝，由四哥、修哥以及Joe Junior輪流推他。不過在TVB記者會上，四哥提及該事時一度發惡狂爆粗「X你老味」，更當眾怒摑曾江，而夾在兩人中間的修哥不幸中招，眼鏡都被打飛，但仍落力分隔兩人以免發生流血事件。

謝賢怒摑曾江。（VCG）

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