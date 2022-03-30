俄羅斯財政部：用盧布回購下週到期的美元債券

財聯社3月30日報道，俄羅斯財務部此前承諾，將對4月4日到期的歐洲債券（Eurobond）進行償付，債務規模為20億美元。但俄羅斯財政部周二（3月29日）提出，用盧布回購下周到期的美元債券。



所謂Eurobond，並非特指歐洲地區債券，是指一國政府、金融機構和工商企業在國際市場上以可以自由兑換的第三國貨幣標值並還本付息的債券，其票面金額貨幣並非發行國家當地貨幣。

俄羅斯財政部周二聲明，債券持有人應在格林威治標準時間3月29日13時到3月30日14時期間向俄羅斯國家結算存管處，提交其出售所持資產的請求。

俄羅斯財政部表示，2012年發行的這筆債券，將以其名義價值的100%進行回購。目前尚不清楚政府回購的金額是否有限額，或者持有的債權人若不投標盧布支付，會發生什麼情況。

分析師認為此舉可以幫助當地的債券持有人直接接受盧布付款，同時繞開美元，減輕償債負擔。

但歐洲債券是一類針對全球市場的債券，若條款中規定必須以美元進行償還，以盧布到期還款可能會再次提高俄羅斯百年來首次外部主權違約的可能性。

幫助當地投資人

分析師和投資者表示，這一舉動可能是為了幫助現在在美元收付款方面受到限制的俄羅斯持有人。目前不少俄羅斯大銀行已被排除出SWIFT系統。

Seaport Global分析師Porwal認為現在只是要約收購，並不是最終決定，也許俄羅斯政府只是想要衡量人們接受盧布支付的意願。

BlueBay Asset Management的Ash表示，這是俄羅斯央行和財政部抵禦違約、穩定市場和盧布的反擊中的一部分。

Neuberger Berman投資經歷Nazli表示：「現在俄羅斯境內外的每個人都想要美元，所以我認為只有受制裁影響的當地持有人和銀行才會利用這個要約。」

違約擔憂劇增

但俄羅斯的盧布要約也從側面上反應了該國目前硬通貨的需求壓力，也加劇了市場對俄羅斯主權違約的擔憂。

Nazli分析道：鑑於盧布「不再是可兑換貨幣」，外國投資者可能不太感興趣接受盧布付款。

摩根大通也表示，該債券沒有以替代貨幣支付的條款，但有30天的寬限期。

根據分析公司Refinitiv的數據，摩根士丹利、貝萊德、安盛等主要資產管理公司都持有於4月4日到期的債券。

早前，俄羅斯還提出歐洲進口俄羅斯能源需用盧布支付，試圖繞開金融制裁，緩解美元壓力。

迄今為止，俄羅斯的到期主權債務均已完成償付。周二早些時候，俄羅斯財務部聲明，已支付2035年到期的歐洲債券共計1.02億美元的票息，這已經是在違約憂慮漸起後，俄羅斯進行的第三筆債券償付。

俄羅斯官員表示，任何導致正式宣佈違約的付款問題都將是人為造成的。

俄羅斯下一筆債務將於3月31日到期，屆時共將支付4.47億美元。4月4日，俄羅斯還需支付於2042年到期的美元債券總計8,400萬美元的利息。

近期，盧布兑美元連續走強，在普京宣佈在烏克蘭開展特別軍事行動後盧布在岸市場迄今33%的跌幅已大多被抹去。

周二（3月29日）盧布再度走高，兑美元上漲逾4%至1美元兑86盧布左右，逼近衝突前水平。