朝鮮遭質疑24日非試射「火星-17」導彈　韓議員：說謊為穩民心

朝鮮指3月24日成功試射「火星-17」洲際導彈後，據韓聯社報道，韓美軍方均認為朝鮮試射的是「火星-15」，而非火星-17。韓國國會國防委員會國民力量黨議員河泰慶3月29日主張，朝鮮16日曾試射火星-17但失敗，於是24日謊稱試射火星-17。他認為朝方說謊是為穩定民心。



河泰慶29日出席韓國國防部的非公開工作報告後對記者說，朝鮮16日曾試射「火星-17」型洲際彈道導彈，但導彈在數千米高空發生爆炸，碎片落在平壤。他稱雖未確認事件是否造成傷亡，但已造成民間損失。

河泰慶指，朝方之後決定在24日發射「火星-15」型洲際彈道導彈，再謊稱試射「火星-17」成功。他說朝方之前未說過如此大的謊言，內部因素對朝方是次的行為有決定性作用。

韓國國會國防委員會委員長閔洪喆29日則指，無法確定導彈16日在朝鮮發生爆炸後，是否導致民間損失，國防部的報告也沒提及導彈碎片從平壤上空落下。韓國共同民主黨議員奇東旻稱，國防部稱碎片似乎並未落在民居，而是落在農田等地方。

韓聯社網站27日稱，朝鮮24日在平壤順安機場一帶試射洲際彈道導彈，韓美進行精密分析後，認為它是「火星-15」型洲際彈道導彈。