烏克蘭・持續更新｜普京簽署法令　天然氣貿易新規則4月1日執行

俄烏戰事在3月31日踏入第36日。據聯合國統計，截至當地時間29日午夜，烏克蘭已有1,189名平民死亡、1,901人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

普京3月31日簽署有關「不友好國家」天然氣貿易的法令，新規則將從4月1日執行，他指如果「不友好國家」公司拒絕從4月1日起以盧布結算購買天然氣，將被視為未遵守合約規定義務，合約效力將被中止。

俄烏第五輪會談在29日舉行，雙方取得進展，俄方稱會減少包括在烏首都基輔的軍事行動，但克里姆林宮30日淡化談判成果，稱目前還沒有取得突破的迹象。此外美國軍方及英國情報部門都稱，儘管俄方減少部分地方的軍事活動，基輔及同圍的城市在過去24小時繼續遭受炮擊。

3月31日：

2336 美聯社指，根據克里姆林宮發布的新法令內容，「不友好國家」仍能繼續以外幣支付俄羅斯的天然氣費用，俄羅斯的銀行將把外幣兌換成盧布。

報道稱，指定銀行將為每個買家開設兩個戶口，即一個外幣戶口、一個盧布戶口，買家將可用外幣付款，授權銀行把外幣兌換成盧布，以正式完成購買天然氣程序。

2302 德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）說，儘管俄羅斯威脅指，如果他們不以盧布購買俄羅斯天然氣，俄方就會切斷供應，西方國家仍將繼續以歐元或美元購買俄羅斯天然氣。

朔爾茨稱：「我們已查看天然氣供應合約，它們說可用歐元結算，有時用美元。」他稱自己3月30日與俄羅斯總統普京通話時，已明確表示，情況仍將如此。

德方表示，他們不會被普京勒索。德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）表示，已與他對話的盟國相信，各方必須尊重現有的天然氣合約。他稱，德方已做好準備，以應對普京可能會在天然氣議題作出的任何決定。

2134 俄羅斯衛星通訊社報道，普京簽署有關「不友好國家」天然氣貿易的法令，新規則將從4月1日執行。普京宣布4月1日起，「不友好國家」公司應當先在俄羅斯銀行開設盧布賬號，再經由此賬號支付所購買的俄羅斯天然氣。

普京稱「為購買俄羅斯天然氣，他們應該在俄羅斯銀行開立盧布賬戶...... 從明天開始，從今年的4月1日開始。」

2030 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）3月31日指，如芬蘭和瑞典申請加入北約，他預料兩國會受到歡迎，而且成員國會尋找方法來快速就入盟協議達成一致，接着確認兩國的成員資格。

2015 挪威首相辦公室3月31日稱，首相斯特勒（Jonas Gahr Stoere）與俄羅斯總統普京通電話，討論烏克蘭局勢。斯特勒表示，他緊急地促請普京結束烏克蘭戰爭、撤出俄羅斯軍隊、以及保障烏克蘭民眾可得到人道主義救援。

2010 烏克蘭表示，俄軍襲擊南部城巿尼古拉耶夫的地區軍事長官辦公室，導致最少20人死亡、33人受傷。

2000 意大利總理德拉吉稱，俄羅斯天然氣供應目前是安全的。

1945 土耳其總統埃爾多安指，土耳其不會加入制裁俄羅斯的行列。

1940 俄羅斯國防部表示，烏克蘭威脅會擊沉任何試圖離開其港口的外國船隻。

1929 烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）稱，當地國防工業設施差不多遭俄羅斯摧毀。他同時歡迎雙方提出的和平協議，認為透過國際安全保障，而且在俄羅斯沒有否決權的情況下，烏克蘭將受到保障，形容這是基輔方面的勝利。

1923 烏克蘭地方官員表示，第三大城市第聶伯（Dnipro）一個軍事基地遭俄軍空襲，導致2死5傷。

1900 意大利總理德拉吉（Mario Draghi）談及昨天與俄羅斯總統普京通話的內容，對方認為俄烏停火，以及與烏克蘭總統澤連斯基會面的時機未成熟。他亦指普京表示目前購買天然氣的協議仍然有效，歐洲企業可以繼續以歐元和美金支付費用。

1844 普京簽署政令，容許俄軍在春季徵兵134,500人，但防長紹伊古指這批軍人不會前往任何戰場，而是受訓三至五個月。

1841 英國宣布進一步制裁俄羅斯，新一輪名單包括俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）負責人阿尼西莫夫（Anton Anisimov）、今日俄羅斯（RT）新聞主播布里列夫（Sergey Brilev），以及被稱為「馬里烏波爾屠夫」的俄羅斯聯邦國防管理中心主管米津采夫（Mikhail Mizintsev）。

1838 克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，已經向總統普京提交以盧布支付天然氣的方案。他亦指對於南奧塞梯公投加入俄羅斯聯邦的聲明，克宮方式暫時沒有採取任何包括法律在內的行動。

1834 歐盟委員會證實，歐盟反壟斷機構曾於29日與德國相關部門突擊檢查數間當地天然氣供應、運輸和儲存的企業。布魯塞爾方面懷疑這些企業涉嫌濫用市場支配地位破壞市場競爭。

歐盟沒有公布遭檢查企業的名稱和行動細節，但消息指受影響的企業包括俄羅斯天然氣工業集團（Gazprom）的德國分公司。

1815 基輔市政府宣布，市內從4月 1日起，店舖和餐廳可以在每日早上11時至下午4時出售酒精類飲品。西部利沃夫（Lviv）及南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）在早前已經放寬類似措施。

1810 烏克蘭國營核電公司表示，國際原子能機構（IAEA）會設立團隊，負責網上監測遭俄軍控制的切爾諾貝爾及扎波羅熱核電廠情況。該公司亦敦促IAEA運用影響力，確保俄羅斯核子官員不會干預這些核電廠的運作。

1756 國際紅十字會發言人沃森（Ewan Watson）證實，該組織人員正運送人道物資前往馬里烏波爾，並準備在4月1日協助當地民眾撤離。他表示俄烏雙方需要同意撤離路線、時間等任務內容，指市內數以萬計生命取決於任務是否成功。

1745 澤連斯基向荷蘭國會發表演說，希望對方可以供應武器和協助國家重建，以及中斷一切與俄羅斯的商業往來。他認為國際社會有需要加強對俄制裁，避免戰火進一步波及歐洲。

1720 烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃（Irina Venediktova）指，至今全國有超過380名兒童死於戰火，另外當地有797間教育設施遭受破壞。

1706 俄羅斯外長拉夫羅夫受訪時表示，滿意早前在土耳其舉行的俄烏會談結果，他認為對俄羅斯最重要的是確保烏克蘭保持中立和無核化，和確保對方不加入北約。而在克里米亞和頓巴斯地區的問題上，拉夫羅夫稱這些問題已經解決。

1623 恰武什奧盧提到，車路士班主艾巴莫域治自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，一直協調俄烏兩國談判，認為對方真心有意促使兩國停火。

1612 俄羅斯外交部稱，土耳其表達有意安排俄烏外長再次會面的意欲。

1610 Google威脅分析小組（Threat Analysis Group）的報告指出，一個位於俄羅斯的黑客組織Coldriver（或稱Callisto）最近企圖滲透北約及多個東歐國家的軍事網絡。

1605 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，接獲國際紅十字會通知，指俄羅斯同意開放馬里烏波爾的人道走廊，目前已經有17架巴士從扎波羅熱（Zaporizhzhia）駛往當地。法國傳媒則報道，其餘28架巴士正等待通過俄軍在扎波羅熱附近的檢查站。

1555 俄羅斯《生意人報》引述消息人士報道，由於需要用盧布支付天然氣，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）正研究停止向歐洲供應天然氣的方案，並評估此舉帶來的影響。Gazprom的3月份長期合同款項將於4月1日支付。

1543 土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）認為，俄烏兩國在伊斯坦堡（Istanbul）和談取得重要進展，但沒有實際執行。他表示，仍然有意再次安排俄烏外長會面。

1532 澤連斯基向澳洲國會發表講話，呼籲國際社會進一步制裁俄羅斯，並希望坎培拉方面可以提供武器和裝甲車。而在澤連斯基講話前，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）形容對方是「民主之獅」，並稱不會與「莫斯科的戰犯」站於同一陣線。

莫里森同時宣布，再向烏克蘭提供2500萬澳元國防援助，包括雷達系統、糧食及醫療用品等。烏克蘭至少已經從澳洲方面獲得1.16億澳元的資助。

1441 俄羅斯國防部發言人科納申科夫表示，俄武裝部隊已完成在基輔和切爾尼戈夫方向的主要任務，使烏克蘭方面無法在頓巴斯主要戰線投入大量兵力。俄軍將加強在頓巴斯地區的行動。

1416 俄羅斯衛星通訊社引述來自克里米亞政府的消息人士報道，烏克蘭總統澤連斯基在克里米亞地區的公寓將被列入「國有化清單」。

1344 英國軍事情報部門：儘管俄羅斯聲明削減切爾尼戈夫附近的軍事活動，但炮擊和導彈襲擊仍在繼續。儘管撤走了一定數量的軍隊，俄羅斯軍隊仍堅守基輔東部和西部的陣地。

未來幾天基輔郊區可能會發生激烈戰鬥。

馬里烏波爾的激烈戰鬥仍在繼續，但烏克蘭軍隊仍控制着市中心。

1337 白羅斯新聞社引述政府消息稱，因應西方制裁，白羅斯政府允許該國公司4月6日出口鉀肥。

白羅斯是繼加拿大和俄羅斯之後，世界第三大鉀肥生產國。白羅斯國企Belaruskali是全球最大鉀肥商家之一。

白羅斯政府將發放出口准證給Belaruskali和白羅斯鉀肥公司（BPC）。

美國政府限定BPC客戶截至4月1日結束與BPC的商業往來。

1306 「頓涅茨克人民共和國」民辦組織發言人：在一些國家承認「頓涅茨克人民共和國」後，「頓涅茨克人民共和國」不能成為烏克蘭的一部分。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月26日，基輔一個檢查站外有一個自製的塑像，它的眼部綁上烏克蘭國旗式樣的布條。（AP）

1214 國際貨幣基金組織表示，對俄制裁可能會削弱美元的主導地位。它稱烏克蘭衝突可能導致全球金融體係更加「碎片化」。烏克蘭衝突將推動數字金融的採用，涵蓋範圍從加密貨幣到穩定幣和央行數字貨幣。

1213 央視：烏克蘭軍方已向美國國會提交了一份烏軍所需軍事裝備的清單。

1113 美國CNN引述烏克蘭基輔西北部小鎮伊爾平（Irpin）市長馬庫辛（Oleksandr Markushyn）稱該鎮持續面對炮擊。他稱30日有箭炮攻擊小鎮。

他指控稱，很多人死於俄軍地雷、炮火，很多人中槍身亡。他又指身在俄軍坦行走在鎮內街道時，俄軍在坦克上向女子開槍。

伊爾平距離基輔約20分鐘車程。

1050 CNN引述美國一國防官員稱，部份俄軍撤出切爾諾貝爾核電廠區。俄軍在對烏發動軍事行動首天、即2月24日，已進入當地。CNN稱，是次撤出是身在烏克蘭首都基輔的俄軍重新定位（repositioning）的一部份。

美國防部發言人柯比（John Kirby）30日稱，美方看到在基輔有二成俄軍在重新定位，部份前往白羅斯。他稱這批「重新定位」的俄軍，之前一般在基輔北部及西北部與烏軍交戰。

俄軍的行動發生在俄國防部稱為基輔附近局勢降溫之後。

基輔及同圍的城市在過去24小時繼續遭受炮擊。

1011 美國CNN：美國總統拜登傳在考慮從美國儲備中釋出創紀錄數量的石油，以應對烏克蘭戰爭期間的油價走高。

一位知情人士說，正在考慮的一項計劃包括在未來幾個月從戰略石油儲備中每天釋放約100萬桶石油。

該公告最早可能在美國時間31日公布發布，屆時總統將在白宮就天然氣價格發表講話。

拜登上個月宣布與其他國家一起從儲備中協調釋放石油。 他還在11月釋放了大約6000萬桶原油。

0908 歐洲一名高級外交官員向英媒稱，有關美國稱俄羅斯總統普京覺得自己被顧問誤導了的評估，與歐洲的想法一致。

外交官員稱，普京認為情況會愈來愈好，但問題是他圍繞他身邊的都是應聲蟲，或是坐在長桌另一端的人。

英媒引述兩名歐洲外交人員稱，應召入伍的俄羅斯人被告知是參加軍事演習，但在俄軍入侵烏克蘭前，被要求簽署一份延長職務的文件。

一名外交人員向英媒說，他們是被誤導、所得的訓練不佳，然後被送到烏克蘭。他們發現自己面對的，包括大叫讓作們滾回俄羅斯的老婦。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月25日，一名身在尼古拉耶夫的男子行經一個由俄軍炮火造成的彈坑。在他後方是一幢在戰火中受損的民居。（AP）

0901 澳洲能源部長辦公室：國際能源署（IEA）周五將召開緊急部長級會議。

0735 俄羅斯衛星網：美國和歐盟雙方同意繼續就俄羅斯問題進行對話，下一次高級別會議將於2022年底舉行。

0732 俄羅斯國家防禦指揮中心負責人米津采夫30日說，俄方當天繼續開放基輔、切爾尼戈夫、蘇梅、哈爾科夫和馬里烏波爾方向的人道主義通道，並自31日10時起將開闢另一條人道主義通道，用於將平民和外國公民從馬里烏波爾疏散到扎波羅熱。

他稱，自3月2日以來，俄已向烏克蘭運送6521噸人道主義物資，開展703次人道主義行動。自俄方開展特別軍事行動以來，已有509425人從危險地區撤到俄羅斯，其中包括104807名兒童。

0729 普京30日分別與朔爾茨和意大利總理德拉吉通電話。

據克里姆林宮網站消息，普京在同朔爾茨通話時表示，俄方作出向包括德國在內的一些國家供應天然氣時改用盧布結算的決定，是因為俄羅斯銀行的外匯儲備被歐盟成員國「以違反國際法的方式」凍結。

德國聯邦政府發表聲明說，朔爾茨在通電話時未同意俄方提出的天然氣支付程序，而是要求對方提供書面材料，以便準確理解支付流程。

朔爾茨表示，七國集團此前達成的協議仍然適用，即能源交付按合同約定以歐元或美元進行支付。

意大利總理府在一份聲明中說，德拉吉當天在與普京通話中強調了盡快達成停火協議的重要性，並表示意大利願為和平解決俄烏衝突做出貢獻。

0722 綜合新華社駐外記者報道：俄羅斯和烏克蘭雙方30日均表示，俄軍正在對基輔和切爾尼戈夫方向的部隊進行重新部署。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）說，俄武裝部隊已完成在基輔和切爾尼戈夫方向的主要任務，正有計劃地對基輔和切爾尼戈夫方向的部隊進行重新部署，以強化在優先地區的行動，包括頓巴斯地區。

他說，自俄方開展特別軍事行動以來，俄軍已摧毀烏方124架戰機和77架直升機、323架無人機、214套防空導彈系統、1767輛坦克和其他裝甲車輛、186台多管火箭炮、741門野戰火炮和迫擊炮、1657輛特種軍用車輛。

烏克蘭國家通訊社30日援引烏國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）的話報道，俄方正在調整軍事部署，基輔和切爾尼戈夫方向的部分俄羅斯軍隊正在向烏東部地區集結，並出現在哈爾科夫和頓涅茨克等地，其目的是向這些地區的烏軍施壓。

0552 烏克蘭總統澤連斯基表示，不相信俄羅斯誓言要縮減軍事活動，俄軍正準備在東部頓巴斯地區進行進一步的戰鬥，並形容談判過程「只是空談」，沒有任何實質內容。「我們不會放棄任何東西。我們將為我們的每一米領土而戰。」

0528 俄羅斯國防部表示周三在烏克蘭開設了五個路線的人道主義走廊，包括讓平民從馬里烏波爾撤離至扎波羅熱（Zaporozhye）；在過去一日，至少20,495人從頓巴斯地區撤離至俄羅斯。烏克蘭當局亦開放另外四個路線讓民眾撤離。

0445 烏克蘭戰情反覆，俄羅斯周二宣布削減對烏克蘭兩城的軍事行動，但轟炸未止，美股周三延續跌勢並收低，道指收盤下跌 0.2% ，標準普爾500指數下跌 0.6%，納斯達克綜合指數下跌 1.2%。

澤連斯基在最新視頻講話中，形容談判過程、俄軍在兩城削減軍力「只是空談」。（烏克蘭政府Facebook）

0418 Google的威脅分析小組周三發布的一份報告中表示，俄羅斯黑客最近試圖滲透北約和一些東歐國家軍隊的網絡。

0403 英媒引述消息人士指，俄羅斯計劃保留對歐洲的天然氣出口合同貨幣不變，但將要求買方以盧布支付最終付款。

0333 俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯國防部發言人科納申科夫指，基輔當局曾認真考慮過使用生物武器攻擊俄羅斯和烏東頓巴斯地區的居民。

0329 CNN報道，俄軍在基輔及切爾尼科夫的轟炸在周三未有停止。五角大廈發言人柯比（John Kirby）在簡報會上表示，俄羅斯對南部城市馬里烏波爾的持續轟炸造成的破壞是「毀滅性的」。

0239 南奧塞梯總統·比比洛夫（Anatoly Bibilov）周三在直播節目中表示，「南奧塞梯共和國」政府將毫不拖延地徵求人民對加入俄羅斯的意見。南奧塞梯議會議長塔塔耶夫（Alan Tadtayev ）告訴塔斯社，南奧塞梯不久將會舉行關於加入俄羅斯聯邦的全民公投。

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0223 北約(NATO)盟軍最高指揮官的美軍歐洲司令部司令沃特斯（Tod Wolters） 向美國國會表示，俄羅斯入侵烏克蘭應促使北約重新審視在東歐的永久駐紥的需要。

0143 五角大廈表示，在過去24小時內，基輔周邊地區的一些俄軍向北移動或進入白羅斯境內。

0140 烏克蘭南部城巿尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長指控俄羅斯使用集束炸彈，自戰爭開始以來已造成 80 名平民死亡。

0123 斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša）周三表示，支持向烏克蘭派遣 S-300 導彈防禦系統。

3月29日最新的衛星圖片影像，可見馬里烏波爾一處平房受破壞。（AP）

0110 拜登告訴澤連斯基，美國將向烏克蘭提供5億美元的「直接預算援助」，美國國會本月早些時間已批准向烏克蘭提供高達 136 億美元的人道主義和軍事援助。拜登政府已經給出了其中的 20億美元。

0045 英國宣布針對俄羅斯寡頭的新法律，新法將禁止俄國寡頭取得英國航空及海事技術服務，包括維修相關人士及企業的飛機或船隻。

0005 英國首相約翰遜表示，無意推翻俄羅斯政府並把總統普京趕下台。

0003 美國總統拜登正與烏克蘭總統澤連斯基通話，就美方如何支援烏克蘭協商。

0001 據聯合國統計，截至當地時間29日午夜，烏克蘭已升至1,189名平民死亡、1,901人受傷。

烏克蘭局勢：圖為3月29日，一名男子帶狗在烏克蘭馬里烏波爾市郊一間公寓附近散步。（AP）

3月30日重要事件：

※白宮稱，美國總統拜登將就與俄羅斯總統普京進行直接會談做準備，但會談的前提是俄羅斯能就美方提出的一些條件做出保證。

※俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯將不會與任何人討論克里米亞問題，包括在與烏克蘭的談判中，強調克里米亞是俄羅斯的一部分。

※克里姆林宮表示歡迎基輔以書面形式提出各項要求以結束衝突，但也指未來仍有很多工作要做，並稱和談目前還沒有取得突破的迹象。

※克里姆林宮稱，俄羅斯在與烏克蘭的談判中沒看到任何突破的跡象。

※俄羅斯總統普京與法國總統馬克龍通電話。克里姆林宮稱，總統普京在同馬克龍通電話時詳細介紹俄軍為提供緊急人道主義援助和確保平民安全撤離所採取的措施。

烏克蘭局勢：圖為3月29日，一名男子騎自行車在由頓涅茨分離主義政府控制的地區、烏克蘭馬里烏波爾市郊街頭經過，路邊有一具遭地毯覆蓋的屍體。（AP）

回顧3月30日時局：

烏克蘭・持續更新｜俄羅斯：和談還未有取得突破迹象