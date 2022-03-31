拜登直播接種第四劑新冠疫苗

美國食品藥品監督管理局（FDA）周二正式批准50歲或以上人士，接種第二劑新冠疫苗加強劑（即第四針）後，79歲的總統拜登周三（30日）在白宮南法院禮堂（South Court Auditorium）已率先接種，過程跟上次一樣透過電視直播。



今次批准接種的第四針適用於輝瑞/BioNTech及莫德納的新冠疫苗。拜登是次接種的是第二劑輝瑞疫苗加強劑，他對上一次接種為去年9月底。他在同一場合促請國會加撥款，以上「馬上」確保美國有足夠資源應付疫情，包括疫苗加強劑、檢測及治療資源方面的短缺。「國會，我們現在需要確保額外的供應」。「這不是黨派，這是醫學。」

FDA周二表示，50 歲及以上的人以及免疫系統較弱（如年僅12歲曾接受器官移植）的人，可以在第一劑加強劑後，相隔至少四個月再接種一次。

拜登於 3 月30日在華盛頓白宮南法院禮堂就新冠疫情進展發表講話。（AP）

目前美國正受高傳播性的omicron BA.2病毒株所威脅，根據美國疾病控制及預防中心（CDC）的最新數據， 全國新增病例中近55%屬該變異病毒株，在東北部佔比更高。以目前所了解，BA.2傳染性比最初的omicron高 30%。在極少數情況下，即使人們已經感染過 omicron，BA.2也可引致再次感染，但相信不會引導更嚴重的疾病。