疫情｜Omicron BA.2成美國主流　世衛指上周全球確診減少死亡上升

世界衛生組織（WHO）3月29日公布新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）每周流行病學報告，指全球新增確診過去一週有所減少，新增死亡則增加。美國疾病控制和預防中心（CDC）這天指，變種病毒株Omicron（奧密克戎）亞型BA.2已成為美國主流病毒株。



世衛：上周全球新增逾1,080萬確診

根據世衛網站，與前一週相比，21日至27日這周，新增病例再次下降，減少14%。新增死亡人數則增加43%，這大概與包括智利和美國在內美洲地區國家改變新冠死亡定義，以及東南亞國家印度調整以往數字有關。

據世衛統計，全球上周再多逾1,000萬人確診，超過4,500萬人死亡。所有地區都確診都呈下降趨勢，4個地區的新增死亡人數亦下降。截至27日，全球累計4.79億多人染疫，600萬人不治身亡。

英媒統計顯示，亞洲累計確診在30日突破1億人，患者感染的主要是BA.2。

韓國

中央防疫對策本部30日公布，全國再多424,641人確診，432人死亡。雖然單日確診從前一天的30多萬增至40多萬，但比一週前少66,180個，政府認為境內疫情正從高峰緩慢下降。

日本

日本29日新增44,466確診，較一週前的約20,200增加逾一倍，首都東京新增7,846確診。東京都政府指，當地7天平均新增病例增加5.1%，但重症患者自28日減少4人。

日本新冠肺炎疫情：圖為3月30日，民眾在東京觀賞櫻花。（AP）

BA.2佔美新增個案近55%

美國疾病控制和預防中心29日指，BA.2佔上星期全美新增個案54.9%，東北部佔比7成。專家擔心新變種或讓疫情再次激增。

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間3月30日下午1時20分，美國累計80,019,128個確診，978,648個死亡。

英國

倫敦警察局29日表示，已就英國首相約翰遜（Boris Johnson）與其工作人員在防疫期間舉行非法聚會開出20張定額罰單。接受罰單人士不包括約翰遜。

德國

衞生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）29日呼籲歐盟支持為60歲以上長者施打第4劑疫苗，即第2劑加強劑。

他引述以色列數據指，長者打完第4針後確診Omicron，死亡人數減少近80%。