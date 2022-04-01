中歐峰會今舉行　歐盟對北京有要求有擔憂

中歐峰會4月1日登場，在中歐關係惡化的背景下，該峰會已多次被推遲。中國外交部3月30日宣布中歐峰會舉行時間以及方式，一些歐盟官員披露會談可能提及的話題。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）3月30日報道，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將於4月1日通過視頻方式與中國國家主席習近平、中國總理李克強舉行會談。

歐洲理事會在一份聲明中說，峰會的主要焦點將是烏克蘭戰爭、國際社會對烏克蘭的支持，以及俄羅斯侵略造成的嚴重人道主義危機，其破壞國際秩序的本質及其內在的全球影響。雙方還將討論人權、氣候變化、生物多樣性和貿易問題。

2020年12月30日，習近平與德國、法國、歐盟領導人舉行視頻會晤， 共同宣佈如期完成中歐投資協定談判。（新華社）

CNBC引述知情消息人士透露，西方官員對中國可能在俄烏戰爭中扮演的角色表示擔心。歐盟將對中國施加壓力，使其對俄羅斯「入侵」烏克蘭的立場保持中立。

一位歐盟官員說，歐盟與中國的經濟聯繫和最近的貿易爭端可能會在談話中被提及，但「重點肯定是俄羅斯」。這次峰會的目標是「在某種程度上確保中國的中立性，以便他們不幫助俄羅斯」。這次峰會也將是「歐盟與中國關係的決定性時刻，如果他們（中國）與俄羅斯結盟，顯然會對中國與歐盟的關係產生非常消極的影響」。

另一位了解情況的歐盟官員表示，這次峰會最初是為了宣布一些「小舉措」。但事情已經發生了變化，這次「關鍵的訊息應該是，如果中國真的規避（西方）制裁幫助俄羅斯，將會有後果。」

2022年3月24日，拜登（左）召集歐盟領導人在布魯塞爾舉行三大峰會，分別是北約特別峰會、七國集團（G7）首腦峰會和歐盟峰會。（AP）

在這之前，美國總統拜登（Joe Biden）剛剛結束訪問歐洲。美國媒體3月22日披露，中歐峰會前美國和歐盟一直在協調立場，美國總統拜登協調歐盟一起警告中國不要幫助俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。