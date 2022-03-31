失語症困擾布斯韋利士　《權力遊戲》「龍母」曾同病相憐

電影《虎膽龍威》（Die Hard）系列男星布斯韋利士（Bruce Willis）患上失語症（aphasia），影響說話和書寫能力，令他被迫息影。事件引起國際社會對這個疾病的關注，而像布斯韋利士的個案大有人在，荷里活亦有多名影星同病相憐。但到底這個病如何引起？又有沒有治療方式？



根據美國約翰斯·霍普金斯醫院（Johns Hopkins Medicine）的資料顯示，失語症可能是由中風、頭部受傷、腦腫瘤、痴呆症或某種感染引起，導致通常位於左腦的言語部分受損，患者的徵狀一般是出現說話和理解困難。

布斯韋利士大女兒Rumer Willis在IG證實父親患病，並宣布從此息影。（IG@RumerWillis）

失語症可能影響身體活動

該醫院指出，失語症主要分為兩大類別：感覺性失語症和非流利性失語症，並根據徵狀和腦部受損情況再細分為不同種類。其中在非流利性失語症，最常見的種類是布洛卡失語症（Broca's aphasia，又稱表達性失語症 expressive aphasia），通常是位於左腦的額葉（Frontal Lobe）部分受損，患者一般可以理解其他人的言語，惟在說話時可能難以說出完整句子，又或者以短句交談。由於布洛卡失語症是由腦前方位置受損，身體的活動或受影響，引致右邊身體虛弱甚至癱瘓。

至於在感覺性失語症方面，韋尼克失語症（Wernicke's aphasia）則是最普遍的種類，患者通常的說出冗長而難明的句子，而且亦會在言談間加入自創和多餘的詞彙，並可能難以理解其他人的說話。

布斯韋利士在銀幕上的「硬漢」形象，深入民心。（IMDB圖片）

美國估計有200萬名患者

另外亦有一種廣泛性失語症（Global Aphasia），患者腦部大部分語言相關位置受損，令他們在表達和理解言語出現嚴重困難。

目前未知剛度過67歲生日的布斯韋利士患上哪種失語症，但這個疾病通常在中年人和長者出現，年輕人亦有可能患上。根據美國全國失語症協會（National Aphasia Association）估計，有大約200萬名美國人患有這個病，而且每年新增近18萬個案。

《權力遊戲》Emilia Clarke曾擔憂演藝生涯玩完

在這批患者之中，有多人都是當地或國際耳熟能詳的名字，例如《權力遊戲》（Game of Thrones）女星Emilia Clarke曾在2019年表示，她在2011年拍完首季《權力遊戲》後，就因為腦腫瘤而導致患上失語症，甚至連自己的名字都記不起。她一度憂慮自己的演藝生涯從此結束而心灰意冷，但經過治療後，徵狀消失，她亦可以再次說話和在銀幕前復出。

Emilia Clarke憑《權力遊戲》「龍母」一角人氣急升，但原來她在拍攝完第一季後曾經患上失語症，令她差點告別銀幕。（Getty Images）

曾在電影《Alpha Dog》與布斯韋利士合作的金球影后莎朗史東（Sharon Stone）於2001年中風入院，所引起的失語症導致她說話和行動困難，就算出院後兩年都有難以閱讀的情況，需要重新學習行走和溝通。

失語症不會影響智商，患者的情況可能像Emilia Clarke一樣，在數個月後逐漸改善；其他患者或需找出不同溝通方式，以及接受言語治療。又可以參考亞利桑那州（Arizona）眾議員吉福茲（Gabby Giffords）的方法，這名議員在2011年遭企圖暗殺，頭部中槍但大難不死，至今雖然仍未完全擺脫失語症的影響，但她發現透過玩音樂可以舒緩情況。

目前研究人員正尋找新型的言語治療方式，以及研究以電磁脈衝刺激腦細胞改善情況等，假如證實有效，肯定是包括布斯韋利士在內的失語症人士的福音。