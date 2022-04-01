巴基斯坦總理面臨不信任投票　北京：望各方團結共同穩定大局

中國外交部發言人汪文斌3月31日回應巴基斯坦議會將對總理伊姆蘭汗（Imran Khan）進行不信任投票，希望巴基斯坦各黨派保持團結。



據中國外交部官方網站3月31日消息顯示，汪文斌主持中國外交部例行記者會，英國路透社記者提問，巴基斯坦總理伊姆蘭汗在4月3日進行的不信任投票中可能面臨失敗。中國是否擔心巴基斯坦領導層如生變，中巴關係將會受影響？

汪文斌回應稱，中國一貫奉行不干涉他國內政原則。作為巴基斯坦全天候戰略合作夥伴和友好鄰邦，中方真誠希望巴基斯坦各黨派保持團結，共同維護國家發展穩定大局。

3月28日，巴基斯坦國民議會（下院）召開特別會議，反對黨領袖謝赫巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif）正式提出針對伊姆蘭汗的不信任動議，並獲得國民議會批准。如果巴基斯坦國民議會通過對總理的不信任投票，巴基斯坦現政府將被推翻，而伊姆蘭汗也將成為巴基斯坦歷史上首位遭國民議會罷免的總理。

伊姆蘭汗3月27日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡召集了一場大規模集會，並發表了耗時超過1.5小時的「馬拉松式」講話，以顯示自己依舊能夠獲得民眾的廣泛支持。

Pakistan inducts modern fighter jet #J10C, making Pakistan Air Force more potent



Fighter jet J10C can carry more advanced, fourth-generation air-to-air missiles including the short-range PL-10 and the beyond-visual-range PL-15.#PakistanAirForce pic.twitter.com/anukngJxaE — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) March 11, 2022

伊姆蘭汗表示，外國勢力正在利用巴基斯坦本土政客和資金，試圖改變巴基斯坦的外交政策，還向執政黨議員發出了慷慨激昂的呼籲，同時敦促反對派不要在即將到來的不信任投票中反對他。

分析人士擔心，巴基斯坦的政治危機可能影響該國經濟從新冠肺炎（COVID-19）疫情中復甦，而針鋒相對的民眾集會也可能演變成暴力事件。