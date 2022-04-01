烏克蘭｜土耳其願作安全擔保國 埃爾多安稱繼續推動俄烏元首會面
撰文：歐敬洛
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土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）表示，土耳其原則上願意成為烏克蘭安全的擔保國之一。土耳其將繼續與俄烏雙方溝通，擔任橋樑角色促成和談。
埃爾多安在3月31日表示，土耳其原則上已準備好成為烏克蘭安全的擔保國之一，細節待定。土耳其為北約成員國，在海上與俄烏共享邊界，與兩國關係良好。
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在俄烏戰事爆發後，土耳其嘗試擔任中間人角色，俄烏雙方亦在日前於土耳其伊斯坦堡展開談判。埃爾多安表示，烏方在談判俄方提出了結束戰爭的書面建議，為停火進程提供了「重要動力」。他補充說，土方將再次轉達願意接待烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的提議，促成兩人會談。
同日埃爾多安辦公室表示，埃爾多安與澤連斯基通電話，稱在伊斯坦堡舉行的和平談判為結束烏克蘭戰爭提供了「有意義的動力」。