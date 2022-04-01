泰國疫情｜單日確診創新高　仍如期今起放寬入境限制

泰國3月31日新增27,560個新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，為該國爆發疫情以來最多。惟政府如期在4月1日放寬入境限制措施。官員稱將密切監察情況。



縱使泰國3月31日通報新增確診個案數字創新高，政府簡化入境程序的決定未有動搖。4月1日開始，國際旅客入境泰國不再需要出示登機前72小時的核酸檢測陰性證明。

泰國3月31日公布當地單日新增27,560確診個案及85死亡個案。泰國累計確診個案3,628,347個，死亡個案25,130個；有246,770人仍在就醫。

泰國新冠疫情管理中心（Center for the COVID-19 Situation Administration，CCSA）發布的數據顯示，由於變異病毒株Omicron（奧密克戒），泰國單日新增確診個案已連升數月，此外單日新增確診個案，是已連續2週多逾2萬個案。

政府衛生部門促市民嚴守防疫措施。部門並就即將來到潑水節（Songkran）發出警告，稱病毒傳播風險可能增加。

泰國迄今約72.3%的人口完成疫苗接種，有33.9%已接種加強劑。