中歐峰會│習近平就解決烏克蘭危機提出4點意見

中歐峰會4月1日舉行，中國國家主席習近平在北京以視像方式會見歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。據新華社報道，習近平闡述對當前形勢下解決烏克蘭危機的4點意見，他也談到烏克蘭危機根源在於歐洲長期積累的地區安全矛盾。



新華社的報道指，雙方就烏克蘭局勢交換了意見，歐盟領導人介紹了歐方有關烏克蘭危機的看法和主張。

習近平強調，中方對烏克蘭局勢走到今天這一步深感遺憾，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，中方始終站在和平一邊，從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，倡導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照聯合國憲章宗旨和原則辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。

中歐峰會：習近平4月1日在北京以視像方式會見歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩（新華社）

習近平闡述了對當前形勢下解決烏克蘭危機的幾點意見：

一要堅持勸和促談。中方支持歐方為政治解決烏克蘭問題所作努力，一直以自己的方式發揮勸和促談作用，和談是避免局勢緊張升級的唯一可行途徑，國際社會要繼續為俄烏談判進程創造條件和環境，為政治解決開闢空間，不能火上澆油、激化矛盾。

二要防止出現更大規模人道主義危機，中方提出關於烏克蘭人道主義局勢的六點倡議，已向烏方提供多批緊急人道主義援助，向接受大量難民的歐洲國家提供了物資，中方願同歐方保持溝通，共同預防更大規模人道主義危機。

三要構建歐洲和亞歐大陸持久和平，烏克蘭危機的根源在於歐洲長期積累的地區安全矛盾，治本之策是照顧有關各方的合理安全關切，時代發展到今天，不能再用冷戰思維來構建世界和地區安全框架，中方支持歐洲特別是歐盟發揮主導作用，支持歐俄美及北約開展對話，直面多年來積累的矛盾，找到解決問題的辦法，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。

四要防止局部衝突擴大化，烏克蘭危機要妥善處置，但不能病急亂投醫，不能攻其一點、不及其餘，不能把全世界都捆綁到這個問題上，更不能讓各國老百姓為此付出沉重代價。越是危急時刻越要保持清醒冷靜，現在的世界經濟格局是世界各國長期努力形成的構架，是一個有機整體，各方要珍惜這個成果，不能輕易衝擊現有世界經濟體系，更不能把世界經濟政治化、工具化、武器化，引發世界金融、貿易、能源、科技、糧食、產業鏈供應鏈等領域嚴重危機，很多人十分擔心，目前這樣的局面可能使國際經濟合作幾十年努力的成果毀於一旦。如果局面繼續惡化下去，估計事後恢復可能需要幾年、十幾年甚至幾十年，中歐要致力於管控局勢，防止危機外溢，特別是要維護世界經濟體制、規則、基礎的穩定，增強人們的信心。雙方可以就此開展協調和合作。

米歇爾：圖為2022年3月25日，歐洲理事會主席米歇爾在比利時布魯塞爾出席記者會。（AP）

在中歐關係的議題上，據報道指，習近平指出，8年前，他提出中國願同歐洲一道打造中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係，中方的這一願景至今未改變，當前形勢下更有現實意義。他指中歐有着廣泛共同利益和深厚合作基礎，中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策，同中方一道，推動中歐關係行穩致遠，為動蕩的世界局勢提供一些穩定因素。

習近平強調，中歐要做維護世界和平的兩大力量，以中歐關係的穩定性應對國際形勢的不確定性，要帶頭維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，共同抵制陣營對抗思維復活、反對製造「新冷戰」，維護世界和平和穩定。

習近平指出，中歐要做促進共同發展的兩大市場，以中歐開放合作推進經濟全球化深入發展。中國將堅定不移深化改革、擴大開放，歡迎歐洲企業來華投資興業，希望歐方為中國企業赴歐投資發展提供公平、透明、非歧視性的環境，雙方要加強發展戰略對接，探索中國新發展理念、新發展格局同歐盟「開放性戰略自主」經貿政策的契合點。

習近平強調，中歐要做推動人類進步的兩大文明，以中歐團結協作應對全球性挑戰，要踐行真正的多邊主義，倡導以共商共建共享為原則的全球治理觀，繼續引領全球應對氣候變化和生物多樣性合作，攜手戰勝新冠肺炎疫情。歡迎歐方支持和參與全球發展倡議。

馮德萊恩：圖為2022年3月30日，歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時布魯塞爾出席會議。（AP）

米歇爾和馮德萊恩表示，中國是世界上的重要一極力量，歐方高度重視中國的國際地位和作用，重視發展對華關係，長期以來歐中關係都是互利共贏的，雙方都致力於捍衛和平，維護多邊主義。當前國際形勢下，歐中加強對話合作非常重要，歐方重申堅持一個中國原則，期待同中方坦誠交流，延續歐中關係良好發展勢頭，願同中方持續深化經貿、投資、能源、綠色發展等各領域合作，共同應對新冠肺炎疫情、氣候變化、生物多樣性保護等全球性挑戰，為促進世界和平、經濟增長和共同繁榮作出努力，歐方願為中方成功舉辦《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議第二階段會議提供支持合作。

報道談到，雙方領導人認為此次會見開誠佈公、坦誠深入，增進了相互了解，也達成了不少共識，同意繼續加強溝通交流，開展協調合作。