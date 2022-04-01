中歐峰會｜李克強談俄烏局勢：中方一直以自己方式勸和促談

歐盟與中國領導人於4月1日以視像形式舉行中歐峰會。中國國務院總理李克強期間表示，穩定的中歐關係對世界的和平、穩定、發展至關重要。他又在談到俄烏局勢時表示，中方一直以自己的方式勸和促談，與包括歐方在內的國際社會一起繼續發揮建設作用。



李克強透過視像方式與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會談。

李克強說，中歐互為最大貿易夥伴，都是構建開放型世界經濟的重要力量。他指在當前形勢下，對話合作仍然是中歐關係的主導面，互利共贏仍然是中歐合作的主基調。

他稱改革開放是中國的基本國策，中國開放的大門會愈開愈大，將持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，對各類所有制企業一視同仁。他說希望中歐堅持雙向開放，不斷擴大市場準入，維護公平競爭，推動貿易和投資自由化、便利化。他希望歐方為中國企業在歐投資發展，提供良好營商環境。

李克強提及俄羅斯與烏克蘭的局勢。他指中方一直以自己的方式勸和促談，與包括歐方在內的國際社會一起繼續發揮建設性作用，盡快緩和局勢。他強調中方始終奉行獨立自主的和平外交政策，主張通過對話談判解決矛盾和衝突。

馮德萊恩：圖為2022年3月30日，歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時布魯塞爾出席會議。（AP）

米歇爾和馮德萊恩表示，歐盟和中國都是多邊體系的重要成員，中國是重要的利益攸關方，雙方應加強對話，加深合作，堅持多邊主義，確保世界和平穩定，共同應對全球挑戰。他們稱，歐方願與中方在抗疫、經貿、投資、地理標誌保護等領域密切合作，拓展數碼經濟、能源轉型、網絡安全、人道主義、應對氣候變化領域合作。