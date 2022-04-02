中歐峰會領導人對話　對俄政策不同調

在暫停兩年後，歐盟-中國領導人峰會4月1日以在線視像形式舉行。中國對待俄羅斯與烏克蘭戰爭的立場，是會談關注的一個重點。



據法媒4月2日報道，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）與中國總理李克強和中國國家主席習近平先後舉行了視像會談。

馮德萊恩在中歐峰會上說，歐盟呼籲北京「不要干涉」西方對俄羅斯的制裁，並警告說對莫斯科的任何支持都將「嚴重損害」中國在歐洲的聲譽。「如果中國支持俄羅斯能夠讓俄羅斯繼續在烏克蘭的戰爭，沒有一個歐洲公民會對此理解」。

2022年4月1日，李克強與歐盟委員會主席馮德萊恩參加中歐領導人峰會。（AP）

米歇爾稱，歐盟和中國都同意，這場戰爭正在威脅全球安全與世界經濟。關鍵的國際準則和原則必須得到尊重。我們依靠中國的支持來實現持久停火，制止這場毫無道理的戰爭，解決由此引發的嚴重人道主義危機。

就雙邊關係，歐盟方面對中國的無理制裁表示失望，包括對歐洲議會議員的制裁，以及對歐盟單一市場和成員國的強制措施。呼籲中國停止此類行動，以進行更有成效的接觸，使雙方都受益。

法媒提到，歐盟和中國將恢復高級別數碼對話，雙方還同意在不久的將來擴大中歐地理標誌保護協定。

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與此同時，李克強闡述了中方在俄烏戰爭原則立場，強調中方始終奉行獨立自主的和平外交政策，一直以自己的方式勸和促談，願繼續發揮建設性作用。

習近平則指出，中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策，同中方一道，共同推動中歐關係行穩致遠。