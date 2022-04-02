澳洲國庫部長指責中國經濟脅迫　北京回應

澳洲國庫部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）稱，面對中國的「經濟脅迫」，澳洲將會加大投資，為其出口尋找新買家，以緩解對中國的貿易依賴。對此，中國外交部表示，澳洲從對華合作中獲得了巨大利益，是中國發展的受益方。



在4月1日的中國外交部例行記者會上，針對上述提問，中國外交部發言人趙立堅表示，所謂「經濟脅迫」的帽子絕對扣不到中國頭上，反倒是澳方一方面採取違背市場原則的舉措，乃至霸凌行徑對兩國正常交流合作無端設限，干擾了中澳務實合作的良好發展勢頭。一方面以受害者自居，對中方倒打一耙，還拉幫結派對華施壓，違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，損害中方核心利益。

趙立堅稱，當前中澳關係的困難局面的責任完全在澳方。當務之急是澳方要正視兩國關係受挫的癥結，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，尊重基本事實，客觀看待，理性看待中國和中國的發展，切實秉持相互尊重，平等相待的原則，處理兩國關係，停止出於一己政治私利，鼓譟所謂「中國脅迫」，多做有利於增進兩國互信，促進合作的事。

近年來，澳中兩國之間的關係異常緊張。中國新任駐澳大使肖千在堪培拉履新兩個月後，採取了比其前任大使更加友好的語氣。肖千大使表示，他希望重啟與澳洲的關係，稱中國希望尋求與澳洲建立「友誼」。

中國新任大使肖千在之前會見了澳洲外交部長佩恩（Marise Payne），但此後有消息披露他尚未獲得澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的接見。

據澳洲廣播公司（ABC）報道，莫里森認為，在北京方面持續「凍結」外交機制的情況下，他與中國新任駐澳大使會面並不合適。他認為外交部長的大門對任何會談都是開放的。

當被問及為何不明確會見安排時，莫里森稱，這與澳洲駐中國大使未與中國國家主席習近平舉行會晤的原因相同。